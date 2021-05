Opel Corsa GSi : Gebrauchtwagen-Test

Unser Kandidat hat rund 17.000 Kilometer runter und soll 15.490 Euro kosten. Dafür gibt's aber auch nahezu Vollausstattung. ©Caroline Juengling / AUTO BILD



Dann folgte die Fusion mit PSA und plötzlich war wieder alles anders. Vielelassen sich daher nicht in den Weiten des Internets finden. Und wenn Sie doch das Glück haben sollten, dass einer in Ihrer Nähe angeboten wird, sind die meisten in Weiß, Lichtgrau oder Onyx Schwarz lackiert – laaangweilig. Preislich startet der Spaß noch immer deutlich nördlich von 10.000 Euro mit Exemplaren, die um die 50.000 Kilometer gelaufen haben. Die meisten Angebote halten sich allerdings in dem gleichen Kilometerbereich auf wie unser Testwagen in Mandarina Orange von-Händler Franke in Weiden in der Oberpfalz. Der hat. Dafür ist diesernahezu voll ausgestattet. Hat etwa die größeren 18-Zoll-Räder desuntergeschnallt (750 Euro Aufpreis). Fahrer und Beifahrer nehmen auf hervorragenden Recaro-Sportsitzen mit Nappaleder Platz (2060 Euro), die Bi-Xenon-Scheinwerfer sorgen für Erleuchtung (600 Euro), und das große Audiosystem mit DAB+ und IntelliLink sorgt für die nötige Unterhaltung. Alles in allem hat der Erstbesitzer gut 6000 Euro an Extras in den kleinen Flitzer hineinkonfiguriert. Das relativiert auch den etwas über dem Marktschnitt liegenden Verkaufspreis. Das und die Tatsache, dass dervon innen wie geleckt aussieht. Kratzer in Klavierlack oder Lenkrad? Fehlanzeige.