raktisch, zuverlässig, aber auch ein bisschen langweilig. Wer so über den VW Golf IV denkt, ist noch keinen R32 gefahren. Von außen relativ unaufffällig, beginnt das Spektakel beim Schlüsseldreh. Dann lässt die Doppelauspuffanlage ein wahres Akkustikfeuerwerk auf den Zuhörer los. 241 PS holt der Sechszylinder aus dem Phaeton im Über-Vierer aus seinen 3,2 Litern Hubraum. Das maximale Drehmoment von 320 Nm liegt schon bei 2800 Umdrehungen an. 6,8 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 und 251 km/h Höchstgeschwindigkeit stehen im Datenblatt. Allrad ist immer an Bord, auf Wunsch war ab 2003 ein Sechsgang-DSG zu haben. Für die passende Verzögerung sorgt die mächtige Bremsanlage aus dem Passat W8.