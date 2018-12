VW T5 4Motion: Gebrauchtwagen-Test

n den zwölf Jahren seiner Bauzeit ließ der T5 4Motion die Konkurrenz der Allrad-Transporter stets hinter sich. Auch Mercedes schaffte es nicht, mit seiner Vito /Viano-Transporter Generation den Stückzahlenkönig von Volkswagen zu besiegen. Schon gar nicht im teuren Multivan-Segment, wo der Volkswagen unter den Transportern fast schon Kultstatus genießt. Kinderreiche Familien, Sportler mit raumgreifender Ausrüstung und Camper , die kein richtig großes Wohnmobil wollen, greifen hier gern zu. Die große Modellpflege zum Herbst 2009 erscheint aus heutiger Sicht wie eine Zäsur in der Bauzeit des T5 : weniger aufgrund der veränderten Frontpartie, der neuen Leuchten oder der aktualisierten Instrumente, sondern vielmehr wegen der Motor- und Getriebetechnik: Bis 2009 wurde von der Kundschaft die Kombination aus Allradantrieb und automatischem Getriebe vermisst. Seit 2009 gibt es diese in Form eines automatisierten Doppelkupplungsgetriebes mit sieben Gängen und Anfahrkupplung im Ölbad. Das macht bei etlichen Exemplaren mit etwas rüpelhaftem Einkuppeln auf sich aufmerksam. Das Getriebe dankt es mit längerer Lebensdauer und besseren Manieren, wenn das vorgeschriebene Ölwechselintervall von 60.000 km penibel eingehalten wird.

Der 2.0-TDI-Vierzylinder kam 2009 und bescherte als 180-PS-BiTDI neue Probleme.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD ALLRAD

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 257 Euro Scheinwerfer 239 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 361 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 352 Euro Schaltgetriebe (AT) 5664 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 5218 Euro Generator (AT) 613 Euro Anlasser (AT) 466 Euro Wasserpumpe (neu) 82 Euro Turbolader (AT) mit Krümmer 979 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines T5 Multivan 2.0 BiTDI mit Schaltgetriebe, Baujahr 2012

Auch das Motorenprogramm wird zur Modellpflege von 2009 erneuert. Der klangstarke, aber auch trinkfeste 3,2-Liter-V6-Benziner mit engem Zylinderbankwinkel fliegt aus dem Programm. Und der interessant konstruierte, stets kernig prasselnde Fünfzylinder-Turbodiesel mit 2,5 Liter Hubraum wird wegen seiner EU4-Abgaseinstufung gegen die Nutzfahrzeugversion des aus den VW-Pkw bekannten EU5-2.0-Vierzylinder-TDI ausgetauscht. Der 2.5-Fünfzylinder beschert seinen Besitzern zu Beginn seiner Laufbahn allerlei Probleme wie Ölundichtigkeiten, Lecks an den Pumpe-Düse-Einspritzelementen und Ablösung der Zylinderwandbeschichtung. Letzteres soll durch zu aggressives Motoröl entstanden sein, weshalb man sich tunlichst an die VW-Ölvorgaben halten sollte. Gegen Ende der Bauzeit des R5-TDI hat VW offenbar die meisten Problemzonen im Griff, weshalb die letzten Baujahre vor der 2009er-Modellpflege in Leserhand völlig unauffällig hohe Kilometerstände erreicht haben. 300.000 auf der Uhr sind dabei keine Seltenheit. Mit dem kleineren 2.0 TDI wird der T5 leiser und auch weniger problematisch. Jedenfalls gilt das für die 140-PS-Version mit Single-Turbolader. Auch hier gibt es etliche Exemplare mit mehr als 300.000 km ohne nennenswerte Schäden.