VW New Beetle: Retro, Leistung, kaufen

Die ersten Konzeptstudien entstanden in den frühen der 90ern und wurden fast unverändert auf das Serienmodell übertragen. Der New Beetle (Typ 9C) wurde auf dem Fahgestell des VW Golf 4 (1997-2003) realisiert und war eines der ersten. Nahezu symmetrisch kommt der New Beetle daher. Seine Formen erscheinen pneumatisch weich, wie ein aufblasbares Spielzeug. Gebaut wurde der kugelige Wagen im, wo bis 2003 auch der letzte Käfer vom Band lief. Meistverkaufter Motor war der– durchzugsstark, aber auch trinkfest.

Kleiner Kofferraum: Gerade einmal 214 Liter fasst das Gepäckabteil des New Beetle.

Obwohl auf der gleichen Plattform aufbauend, nutzt der New Beetle den Raum im Vergleich zum Golf wesentlich schlechter aus. EinFassungsvermögen und wenig Platz im Fond machen Reisen ab drei Personen beschwerlich. Durch dieund diehaben Fahrer und Beifahrer ein Gefühl fast wie im Großraumvan. Das Fahrverhalten ähnelt dem seines Technik-Lieferanten, allerdings ist der New Beetle. Ärger machen auchund dieder ersten Baujahre. Doch abseits kleinerer Wehwehchen wie defekter Fensterheber zeigt das Rundstück im Alltag erstaunliche Steher-Qualitäten.Selbst von den ältesten Fahrzeugen kommt noch jedes zweite ohne Mängel durch die TÜV-Prüfung. Der New Beetle fährt sicher in eine Klassiker-Karriere, denn ihn umweht die Aura des unverfälschten Urentwurfs.