Grund genug für AUTO BILD, eine Wunschliste an ein paar Autohersteller zu schreiben. Die folgenden Legenden hätten wir gerne als E-Autos . Die DS zum Beispiel war schon einmal ihrer Zeit weit voraus. Das könnte sie mit batterieelektrischem Antrieb spielend leicht wiederholen. Ganz anders ein elektrischer. Der könnte sich durch Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit auszeichnen. Ein klassischer Opel eben.

So könnte eine Neuauflage des legendären Citroën DS aussehen

Mit dem DS9 hat die neu geschaffene Luxusmarke von Citroen eine stattliche Limousine im Programm. An die Opulenz der Original- Göttin kommt der Neuner nicht heran. Vielleicht wäre aber gerade die, modern interpretiert und mit E-Antrieb , genau die aufregende Alternative zum Einerlei, die viele Käufer derzeit suchen. Sicher ist: Mehr Statement geht kaum.

Der Fiat 500 hat Fiat gerettet. Aber wie geht es weiter, was kommt nach der allseits beliebten Knutschkugel? AUTO BILD plädiert für einen neuen " Seicento ". Der Vorschlag unseres Designers hat alle stilistischen Lockmittel des kleinen Bruders: die runden Augen, glatte Flanken und das bogenförmige Dach. Außerdem ist der 500 gewachsen. So hat der Frauenliebling hinten endlich mehr Platz und einen größeren Kofferraum.

1968 kam der kurz /8 genannte Mercedes W 114/115 auf den Markt. Für die Stuttgarter war er ein riesiger Erfolg: Er verkaufte sich rund zwei Millionen Mal. Eine Neuauflage ist unwahrscheinlich, klar. Mercedes will die Business-Klasse mit dem superfuturistischen EQE unter Strom setzen. Doch das gefällt nicht jedem. Deshalb kann sich die Redaktion Retro-Kleider für den EQE im Stil des Strich-Acht gut vorstellen.

Ganz sicher: Ein neues Sportcoupé auf Astra -Basis wäre ein Highlight für alle Opel -Fans. Und zwar nicht nur als Verbrenner. So ein neuer Kadett könnte auch als Elektroflitzer eine gute Figur machen. Corsa-e und Mokka-e haben die passende Antriebstechnik bereits unter dem Blech. Wie aufregend das Ganze sein kann, hat Opel mit dem Manta GSe Elektromod gezeigt.

Roger Moore fuhr in der Krimi-Serie "The Saint" einen Volvo P1800 . Ab 1971 kam der Volvo P1800 ES, genannt Schneewittchensarg , dazu. Er verzückte die Welt mit seinem außergewöhnlichen Kombi-Heck. Den Kombis ist Volvo treu, ein neues Coupé ist längst überfällig. Der Polestar 2 könnte die benötigte Technik spenden. Dass sich der P1800 in die Moderne übersetzen lässt, wissen wir seid dem P1800 Cyan