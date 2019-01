D

ie 02er-Serie von BMW aus den 60er- und 70er-Jahren ist legendär und unvergessen. Eine Tuningfirma aus Weiden (Bayern) belebt den "Nullzwo" jetzt wieder: mit dem ETA 02 Cabrio ! Das Retro-Car wird als "Everytimer" vermarktet, ein Oldtimer auf moderner Basis. Der ETA 02 basiert in diesem Fall auf einem BMW 1er Cabrio der ersten Generation (E88). Everytimer Automobile (kurz "ETA") hat sich auf diesen Umbau spezialisiert, Interessierte können entweder ihren eigenen 1er mitbringen oder sich ein Exemplar besorgen lassen. Laut "Everytimer" sind alle BMW auf E88-Basis für die Verkleidung geeignet, ungeachtet der jeweiligen Antriebsmaschine. Die Umbaumaßnahmen betreffen nur die Karosserie, der Motor bleibt unberührt. Das Ergebnis ist eine Kombination aus einzigartigem Retro-Design und moderner Technik: Der ETA 02 verbindet den Look des Nullzwo mit aktuellen Features, darunter Sitzheizung, Parkassistent und Keyless Go.