Bis 2030 soll die Hälfte aller verkauften Mercedes-Neuwagen einen Elektroantrieb haben. Den Anfang macht 2021 das Topmodell EQS . Etwas später, aber ebenfalls 2021 dürfte eine Klasse darunter dann der EQE (interner Code: V 296) an den Start gehen. Auch dieser Elektro-Benz ist kürzer als die E-Klasse mit Verbrenner, entspricht von den Innenmaßen her aber sogar der aktuell nur in China erhältlichen Langversion. Zwischen den Achsen sitzt der 115 mm hohe, rundum abgesicherte und aufwendig gekühlte Batterietrog, der von unten zugänglich ist. Mercedes peilt für alle EQ-Modelle eine Mindestreichweite von rund 600 Kilometer an. Allrad und deutlich über 400 PS sind für den EQE zum Marktstart wahrscheinlich, später dürfte es noch Versionen mit Hinterradantrieb, weniger Leistung und einer geringeren Reichweite geben.