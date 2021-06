ins muss man den Franzosen lassen: Sie sind mutig! Ganz bestimmt haben sie unsere Zulassungsstatistik studiert: 94,8 Prozent derhießen letztes Jahr. Und jetzt willein Stück vom Kuchen abhaben. Fangen wir vorn an: "La Déesse", die, haben sie 1955 vorgestellt, 60 Jahre später daraus eine eigenständige Marke gemacht. Im vergangenen Jahr wurden bei unsverkauft. Und jetzt kommt

Du stehst vor diesem, siehst den imposanten Kühlergrill. Beim Entriegeln drehen sich drei Reflektoren der beiden LED-Scheinwerfer einmal um die eigene Achse, als wollten sie sagen: Bitte sieh da mal genauer hin! Machen wir. Natürlich zuerst hinten, dersoll ja den französischen Präsidenten chauffieren. Der. Obwohl: Macron misst 1,73 Meter, Vorgänger Hollande 1,70, und Sarkozy brachte es auch nur auf 1,66 – da tut's eigentlich ein. Aber dieser Luxus: Hinten und vorn, das Leder stammt von bayerischen Kühen, ein französischer Sattlermeister hat 18 Monate lang an der Ausformung der Sitze getüftelt. Wie lange sie sich mit den Nähten der Türtafeln beschäftigt haben, ist nicht bekannt, auf jeden Fall haben sie überall kleine Perlen eingearbeitet, das Auge fährt ja mit.

Nicht sportlich: Im oberen Drehzahlbereich wird der 1,6 Liter große Vierzylinder knurrig und angestrengt. ©Stellantis

Unser Testwagen ist einund, was für einesorgt. Die Batterie desist 11,9 kWh groß, das soll fürreichen. Anfang 2022 gibt es einen weiteren Steckdosen-Hybriden mit 60 Kilometer Reichweite und 250 PS, auch einund Allrad ist in Arbeit; nach unten sorgt ein 1.6er ganz ohne E, dafür mit 225 PS, für einen. Unser Testwagen startet bei 52.810 Euro – und kostet in der Vollfettstufe 64.760 Euro. Ist er das wert? Ja, wenn die Straße glatt und eben ist. Dann bist du eins mit dir und der DS, die Frontkamera erkennt mögliche Fahrbahnunebenheiten vor dem Auto, die Federung stellt sich dann darauf ein, das. Natürlich auch die Haptik der Knöpfchen, allein dieser Drehregler für laut und leise mit seiner metallenen Oberfläche.