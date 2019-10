erDer Kleinwagen hat an der Front den Blick eines Supersportwagens, zeigt die LED-Fangzähne an der Front wie ein gieriger Vampir. Ein optisches Highlight, das man haben will! Deswegen ist dienicht die erste Wahl, weil nur hier die LED-Zähne durch schwarze Plastikblenden ersetzt wurden. Ein Ausstattungspaket darüber (), ist die aggressive Optik inklusive. Die Motorenwahl endet beim 100 PS starken Benziner (19.550 Euro) oder Diesel (19.850 Euro).

Der: Leise und unauffällig beschleunigt der Dreizylinder , der aber auch ganz anders kann (0 auf 100 km/h in 9,9 Sekunden) und auf Landstraßen den kleinen Löwen raushängen lässt. Dann zwirbelt der 208 mit seinem kleinen Lenkrad und derpfiffig um die Ecken. Fast sportliche Momente, auch wenn ein Fiesta überzeugender in der Kurve liegt.

Die aggressive Optik inklusive der LED-Fangzänge gibt es ab der Ausstattungslinie Active.

Wer allerdings denhaben möchte, muss zur Allure-Ausstattung(mit GT-Line ab 22.500 Euro) greifen und denab 23.500 Euro wählen. Der Preis ist dann für einen Kleinwagen schon recht hoch, dafür passen dann aber auch die Fahreigenschaften zum Design des Peugeot 208 Der 1,2 Liter große Dreizylinder versteht sich wunderbar mit der. Zwar verliert man bei so vielen Gängen schnell den Überblick, in welcher Stufe sich das Getriebe gerade befindet – wichtiger ist, dass der Gang stets passt und für genug Vortrieb gesorgt ist. So ist man im Alltag mit dem Normal- und Eco-Modus bestens unterwegs. Doch da gibt es noch den! Dass ein Dreizylinder sportlich kernig klingen kann, wissen hoffentlich alle seit dem neuen Ford Fiesta . Ganz so aufgekratzt klingt der 1,2-Liter PureTech zwar nicht, sorgt aber trotzdem für Emotionen, die dann auch zum kleinen Sportlenkrad passen, welches bei einer Körpergröße von 1,86 Metern leider die Sicht aufs schicke 3D-Digitalcockpit versaut. Peugeot ist das Problem bekannt.