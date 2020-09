as Rätsel um den mysteriösen Volvo-Prototypen ist gelüftet: Unter der abgeklebten P1800-Hülle steckt ein Restomod-Projekt, das nicht nur Fans der schwedischen Marke Freudentränen in die Augen treiben dürfte.Die beste Nachricht: Das Coupé soll kein Einzelstück bleiben!

Bei den etwas abgeänderten P1800-Proportionen werden Erinnerungen an den Polestar P1 wach.

Über die Rennsportinnereien spannt sich eine hinreißende Karosserie.Das Greenhouse sitzt weiter hinten, die Radhäuser sind gewachsen, um den großen Felgen und der breiteren Spur Platz zu machen. Details wie der zentral aus dem Kofferraumdeckel lugende Tankdeckel oder der mittige Sportauspuff komplettieren das Bild.Der P1800 Cyan soll im Übrigen kein Einzelstück bleiben, sondern in limitierter Kleinserie ab 2021 an Retro-Enthusiasten verkauft werden. Die müssen allerdings besonders zahlungskräftig sein, dennFür ein so exklusives Kleinserienauto mit hochwertigsten Komponenten ist das nicht zu viel, Singer und Co. verlangen da teilweise noch deutlich mehr.