Bei eBay wird so ein Ford Scorpio gerade zum Kauf angeboten. Laut Inserat handelt es sich um einen Ford Scorpio 2.0i CL Mk1 aus dem August 1988 mit Fließheck und H-Zulassung . Der Zustand wird als sehr gepflegt beschrieben. Wichtigster Punkt: Der Ford soll so weit rostrei sein! Das sieht der Verkäufer den Angaben zufolge sowohl an den Radläufen als auch an den neuralgischen Punkten am Unterboden.