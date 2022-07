Sind Oldtimer angesichts von E-Mobilität und drohendem Verbrenner-Aus bei den deutschen Autofahrern überhaupt noch ein Thema? Wer einen Blick auf die Zulassungsstatistik des KBA wirft, der bekommt auf diese Frage eine eindeutige Antwort: Die Begeisterung für klassische Fahrzeuge ist offenbar ungebrochen, denn am 1. Januar 2022 waren in Deutschland erneut mehr Autos mit H-Kennzeichen zugelassen als im Jahr zuvor.

Insgesamt 648.365 Pkw waren am Stichtag mit H-Kennzeichen oder mit der Emissionsklasse 0098 angemeldet, um ganz genau zu sein. Das ergab eine Auswertung des VDA in Zusammenarbeit mit der Firma BBE Automotive auf Grundlage von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Der Trend entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zum 1. Januar 2021 – da waren es noch 584.476 Autos.

Die Quote der H-Kennzeichen-Träger unter den Ü-30-Pkw ist gegenüber dem Vorjahr allerdings leicht gesunken. Sie belief sich zum Stichtag 1. Januar 2022 auf 57,3 Prozent (Vorjahr: 59,4 Prozent).

Hintergrund: Zwar ist ein Mindestfahrzeugalter von 30 Jahren Voraussetzung für ein H-Kennzeichen – doch nicht alle Autos, die älter 30 Jahre sind, tragen tatsächlich das H im Nummernschild.



Die Top Ten der beliebtesten Oldtimer mit H-Kennzeichen in Deutschland sieht so aus: Auf Platz 1 fahren mit 43.562 Exemplaren die Mercedes -Limousinen der Baureihe W 123 sowie einige Vertreter der E-Klasse . Die H-Kennzeichen-Quote unter allen Ü-30-Kandidaten dieser Baureihen beträgt 61 Prozent.

Auf Platz zwei der Zulassungen mit H-Kennzeichen fährt der VW Käfer. Auch wenn nicht alle so heiß sind wie dieser.

Knapp dahinter, auf Platz 2, folgt der VW Käfer (43.193 H-Zulassungen). Er kommt innerhalb seiner Baureihe auf eine H-Kennzeichen-Quote von 78 Prozent. Platz 3 sichert sich die Familie der VW Busse , also VW T1 , T2, T3 und T4 (29.238 Zulassungen; H-Kennzeichen-Quote: 59 Prozent).

Platz vier der beliebtesten Oldies geht an den Mercedes SL.

Auch der ehrwürdige Mercedes Strichacht taucht in den Top Ten auf. Dieser war mal unser Dauertestwagen.

Betrachtet man die Marken, dann wird klar, dass Mercedes-Benz in der Beliebtheit der deutschen Oldtimerfans eindeutig auf Platz eins fährt. Auf dem Treppchen folgen(Platz 2),(Platz 3),(Platz 4) und(Platz 5). 68 Prozent der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen stammen von deutschen Herstellern. Deutlich dahinter folgen Oldtimer aus den USA sowie aus England und aus Italien.

VW Käfer

Opel Kadett A

Am 1. Januar 1997 bekam das erste Auto ein H-Kennzeichen . Die ersten Fahrzeuge, die das begehrte H am Ende ihrer Buchstaben- und Ziffernfolge bekommen konnten, waren also Autos aus dem Jahr 1967; etwaund Volvo Amazon