Was, die bekommen schon das H ? Diese Frage ertönt jedes Jahr, wenn eine neue Garde an Automobilen 30 wird. Auch in diesem Jahr. Renault Twingo 1 ? Das letzte Exemplar ist gefühlt gerade vom Band gelaufen, und an jeder dritten Ecke steht doch einer. Porsche 993 ? Der ist doch längst ein Klassiker. Mazda Xedos 9 Mazda was?