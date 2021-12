1/17

2009 wurde Infinitis große SUV-Baureihe als FX eingeführt und firmierte dann nach einem dezenten Facelift 2012 als QX70. Selbstbewusst designt, tritt sie als Nippon-Alternative zu Porsche, BMW und Co an. Der AUTO BILD-Test zeigt, was der QX70 als Gebrauchtwagen taugt!