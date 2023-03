Anders als auf dem Clásicos-Parkplatz können die Kunden auf dem Rest des Geländes ihre Teile auch selbst an den Fahr­zeugen demontieren und an der Kasse bezahlen. Per Bus geht es über die endlosen breiten Straßen zum Stellplatz. Ein Freizeitpark für Selbstschrauber und Schnäpp­chenjäger. Wenn alles Verwertbare am Fahrzeug demontiert ist, muss die Karosserie am Ende in die Schrottpresse