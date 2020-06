I

Zwölfzylinder-Schnäppchen 41.888 € Audi A8 6.3 W12 QUATTRO LANG, Benzin 95.320 km 368 kW (500 PS) 11/2014 Benzin, 11.2 l/100km (komb.) CO2 265 g/km*

m aktuellen Audi A8 gibt es keinen Zwölfzylinder mehr, die Spitze markiert aktuell der S8 mit acht Töpfen. Beim Vorgänger (Baucode "D4") sah das anders aus:Den Zwölfzylinder gab es ausschließlich als Langversion und mit allerlei serienmäßigen Luxus-Gimmicks. Als Flaggschiff war die Limousine selbstbewusst eingepreist, unter 142.500 Euro ging nichts. So hoch der Neupreis, so massiv ist bei gebrauchten Exemplaren der Wertverlust AmAls echte Chauffeurslimousine brachte derschon serienmäßig eine ganze Menge Ausstattung mit. Elektrisch verstellbare und beheizte Einzelsitze im Fond waren ebenso an Bord wie eine Vierzonen-Klimaautomatik, belüftete Sitze vorne und Matrix-Scheinwerfer. Die hellen Lederpolster, der schwarze Alcantara-Dachhimmel und das Wurzelholz-Dekor dieses Exemplars waren ohne Aufpreis erhältlich.