Das Topmodell wurde von einem sonorenmit drei Liter Hubraum befeuert, derleistete. Statt des Fallstrom-Doppel-Registervergasers im Monza 3.0 H kam imeine elektronischevon Bosch zum Einsatz. Beim Tritt aufswird auch heute noch klar, dass der Monza das Zeug zum großen Reisewagen hat: In 8,5 Sekunden beschleunigt der Wagen auf 100 Sachen, die Spitze ist erst bei 215 km/h erreicht. Meist geht es noch etwas schneller, in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren perfekt für die. Derdamals: über 35.000 D-Mark – inklusive mechanischem Schiebedach, Flockvelours, Radio und einer umklappbaren Rückbank. Die lässt den Monza mit seiner charakteristischen großenheute zur Design-Ikone werden.

Das Problem: Von Beginn an haftete den großen Opel-Modellen ein gewisseran. Im Gegensatz zum edlenundmit ihren eigenständigen, wuchtigen Karossen waren die beiden Brüder Senator und Monza vom schnöden Mittelklässlerabgeleitet. Großegab es lediglich in der Frontpartie, der Motorenpalette und der Radaufhängung. Während der Rekord mit einerüber Bodenwellen holperte, kamen die leistungsstärkeren Senator und Monza in den Genuss einer, was für eine bessere Führung der Hinterräder speziell bei der Kurvenfahrt sorgte.