Wertmeister 2021

W

arum Sie schon als Neuwagenkäufer auf den Gebrauchtwagenmarkt schielen sollten? Ganz einfach: Weil auch Ihr Neuer dort irgendwann landet. Und je weniger Wertverlust er bis dahin erleidet, desto besser für Sie!Deutschlands. Wenn Sie sich für eines der ausgezeichneten Autos entscheiden, verlieren Sie also am wenigsten Geld. Die Marktforschungsprofis von Schwacke haben Millionen Daten ausgewertet und zusammen mit AUTO BILD die wertstabilsten Autos ermittelt. In 13 Klassen von Kleinstwagen über Elektroautos bis zur Luxusklasse Er hat nach vier Jahren immer noch über 66 Prozent seines Neuwerts. Insgesamt gilt: Kleinwagen verlieren prozentual am wenigsten im Laufe der Zeit.