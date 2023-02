Jedes gebrauchte Kraftfahrzeug gehört geprüft , erst recht ein so stark umgebautes . Das soll keine Zweifel an den Angaben des Verkäufers oder an der Qualität des Umbaus sowie seiner Eintragungsfähigkeit säen. Aber wer clever ist, checkt vor der Unterschrift den Kaufvertrag . Das gilt natürlich auch für die Pflege, die dem Opel über die Jahre zuteilgeworden ist. Was kann der Verkäufer belegen? Und wie?