Automatik säuft, ist lahm und unsportlich, nur für stattliche Schlitten geeignet? Alles Quatsch! Die alten Vorurteile gehören bei den meisten Modellen längst auf den Schrottplatz der Geschichte. Sie stammen aus Zeiten, in denen Motoren ihre Kräfte über schwere Drehmomentwandler in die Getriebezahnräder sickern ließen. Viel Schlupf, viel Gewicht, hohe Kosten – so was muss ja schwer daneben gehen.

Alte Klischees sind heute technisch längst überholt

Enge Kiste: Die Handschaltung des Mazda6 ist sehr gut, aber die Automatik kann es noch besser. Kein Wunder, dass Automaten früher kaum in kleineren Klassen zu finden waren. Heute helfen Doppelkupplungssysteme oder elektronisch unterstützte Wandler-Überbrückungen, die Verbindung zwischen Kurbel- und Getriebewellen schlauer herzustellen. So soll die Technik Verbräuche senken und das Fahrgefühl aktiver gestalten. Tatsächlich zeigen speziell die Doppelkupplungs- beziehungsweise Direktschalt-Getriebe mit ihren im Ölbad arbeitenden Kupplungspaketen ein erstklassiges Schaltverhalten. Nahezu ohne Zugkraftunterbrechnung – also ohne störende Schaltpausen – erfolgen die Gangwechsel extrem komfortabel. Allerdings kennt dieser Typ Getriebe auch Schwächen. Das feine Dosieren beim Anfahren oder das schnelle Herunterschalten beim Kickdown etwa zählen nicht zu den Paradedisziplinen.

Selbst für ausgewiesene Dynamiker passt die Automatik