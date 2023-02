Ist der Wagen wirklich so rostfrei, wie er in der Anzeige beschrieben wird? Eine hintere Tür lässt sich im besten Fall auftreiben und das betroffene Teil kann einfach getauscht werden. Rostet der Opel doch an mehr Stellen, vergrößert das den Aufwand. Der Verkäufer hat die Beschreibung bestimmt nach bestem Wissen verfasst. Doch der clevere Käufer prüft das nach.