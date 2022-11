Das Franzosen-Coupé zieht wieder an: Vorübergehend sah es so aus, als würde das " Fuego " (Spanisch für "Feuer") zur Sparflamme verkommen. In jüngster Zeit ziehen die Preise jedoch wieder an, obgleich das Niveau von 2016 noch nicht wieder erreicht ist. Zustand-3-Fahrzeuge, die das Gros des (knappen) Angebots ausmachen, legen prozentual am stärksten zu.