pektakulärer Autodiebstahl in Neuss (NRW): Ein bislang noch unbekannter Mann klaute am 13. Mai einen extrem seltenen Ferrari 288 GTO, Baujahr 1985, bei einer Probefahrt. Ein auf luxuriöse Oldtimer spezialisierter Autohändler hatte den mehr als zwei Millionen teuren Sportwagen zum Verkauf angeboten. So passierte es: Laut Polizei erschien gegen 12.20 Uhr ein potenzieller Käufer des Ferrari auf dem Autohaus-Gelände in Düsseldorf. Der Händler hatte mit dem Mann eine Probefahrt mit dem zum Verkauf stehenden GTO vereinbart. Die Fahrt sollte von Düsseldorf nach Neuss gehen, dabei wechselten sich ein Autohaus-Mitarbeiter und der Interessent ab. Gegen 14:15 Uhr nutzte der vermeintliche Kunde einen Fahrerwechsel zur Flucht. Als der Mitarbeiter an der Fahrerseite ausgestiegen war, übernahm der Mann das Lenkrad, gab plötzlich Gas und raste über die B9 in Fahrtrichtung Dormagen davon. Eine Sofort-Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos – der 400 PS starke Ferrari (Höchstgeschwindigkeit: 305 km/h) war schon auf und davon.