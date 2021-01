er jetzt einensucht, der landet fast zwangsläufig beim. "Der Golf unter den Wohnmobilen", lautete das AUTO BILD-Fazit nach solide absolviertem 100.000-km-Dauertest . Lange her: 1991 liefen die ersten, 2003 die letztenvom Band. Gut 50.000 Käufer legten sich voller Stolz ins "erste Doppelbett mit Frontantrieb", wie VW den Erfolgscamper bewarb. Diemit Schrank, Kompressor-Kühlbox, Zweiflammenherd (erst Spiritus, dann Flüssiggas), Waschbecken, Drehsesseln und Bett im Dach übernahm der T4 von seinem Vorgänger . So vielsteckt immer drin. Darüber hinaus kann es schwerfallen, im Dickicht der Motorvarianten, Modellpflegen, Serien- und Sondermodelle den Überblick zu behalten.

Allen T4 gemeinsam ist das moderne, bis heute gültigemit quer verbautem Frontmotor und Vorderradantrieb. Damit verschwand die Käfer-DNA , das Auto fühlt sich vom Fahrverhaltenan. Das erleichtert Bulli -unerfahrenen Nutzern den Umgang mit dem T4 merklich. Vorausgesetzt, es steckt das passende Triebwerk drin. Mit den Einstiegsmotorisierungen, ganz gleich ob 1,9-Liter-Saugdiesel (61 PS) oder 2,0-Liter-Benziner (84 PS), kommt keine Harmonie auf. Schlapp oder durstig, es macht einfach keine Freude. Besser passen die. Als stoischer Dauerläufer gilt dermit 2,4 Litern Hubraum und 78 PS. Der sonor klingende Benziner holt aus 2,5 Litern Hubraum 110 bzw. 115 PS. Weiter oben rangieren dermit 150 PS und dermit 140 bzw. 204 PS. Wer einen von beiden will, zahlt Aufpreis beim Kauf und an der Tanksäule. Die beste Wahl ist die goldene Mitte, der– er ist verlässlich, kräftig und mäßig im Durst.

Erschreckend hohes Preisniveau; fast immer Rost an der Karosserie; anfällige Zahnriemen und Turbolader; sehr beliebt bei Autodieben

Gut gelöst: Gasdruckdämpfer erleichtern die Bedienung des Aufstelldachs. Die Stehhöhe stimmt. ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Rost ist ein, mit dem sich viele frühe und mittelalte VW T4 herumschlagen; auch eine Folge der Lacke auf Wasserbasis, die VW ab 1993 verwendete. Oft steckt derin Fugen und Nähten, doch mit der Zeit wurde diebesser. Wertiger und solider fassen sich späte T4 der Jahre 1996 bis 2003 an. Sie sind noch mal ein Stück mehr Auto als Transporter . So reicht ein Tag im alten T4 aus, um Freundschaft mit dem California zu schließen –. Mit flachem Aufstelldach ist er ein Auto für immer und als hoch bauender Exclusive ein Reisemobil für die Weltumrundung. Irgendwo dazwischen finden der vernünftige, der raffinierte Biker und der fesche Beach ihre Lücken und Liebhaber.oder: Die Liste derist lang. Dieist groß, Geschmack und Geldbeutel entscheiden darüber, welcher California es werden soll. Laut Classic Data kostet ein VW T4 California mit 102 PS im Zustand 2, im Zustand 3 müssenangelegt werden. Die zweite Karriere des T4 California steht in voller Blüte.