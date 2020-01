ldtimer-Romantik meets Zukunftstechnologie: VW Nordamerika und Elektro-Umbauspezialist EV West aus Kalifornien haben einen gut erhaltenen VW Bus T2, Baujahr 1972, in ein schnurrendes Elektroauto verwandelt. Statt eines luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotors mit 60 PS wurde ihm in der angestammten Herzkammer im Heck ein 134 PS starker Elektromotor aus einem VW e-Golf 7 eingepflanzt. Außerdem gehören noch das Einstufengetriebe und das Ladesystem zum Querantriebsstrang des modifizierten US-Bullis.

Auch die Akkus sitzen an der Stelle des vorherigen Energielieferanten, des Tanks, und zwar in zwei verstärkten, feuerfesten Fächern unter den Vordersitzen. Doch reicht die voll geladene, 35,8 kWh große Batterieeinheit nur noch für rund 200 Kilometer Reichweite. Und obwohl das Vierganggetriebe bei diesem VW T2 überflüssig ist, bleibt der lange Schalthebel weiter an Bord. Allerdings dient er nun als Wahlhebel für Parken , Rückwärtsgang, Leerlauf, Fahren oder Rekuperationsverstärkung. Außerdem sollen im Cockpit die alten Rundinstrumente noch durch ein digital konfigurierbares Kombiinstrument ergänzt werden, auf dem Infos zur Fahrzeugleistung zu finden sind.

Und auch ein Elektro-T2 ist genau genommen nicht neu: Schon 1972 wurde gemeinsam mit Bosch, Varta und RWE ein Forschungsobjekt entwickelt, mit Gleichstrommotor im Heck (16 kW/22 PS) und 850 Kilo schweren Blei-Akkus im Fahrzeugboden. Durch die dafür erforderlichen Verstärkungen an Bodengruppe und Fahrwerk brachte der T2 Elektro-Transporter damals gut 2,2 Tonnen auf die Waage. Volkswagen fertigte diesen T2 als Serienmodell über mehrere Jahre in einer Gesamtauflage von ca. 120 Stück, verfügbar mit verschiedenen Aufbauten. Der VW e-Golf, dessen Technik nun unter dem alten Blech steckt, ist in Kürze schon ein Auslaufmodell. So wird ein reiner Elektro-Golf 8 nicht mehr zu haben sein, sondern 2020 durch den ID.3 ersetzt