enn einer den Titel "Alleskönner" verdient, dann der. Er war der einzige Kleintransporter in der DDR und erfüllte im Arbeiter- und Bauernstaat jede Aufgabe – vom Bus über Kranken- bis zum Leichenwagen. Besondere Stärken: sein Frontmotor mit Frontantrieb und sein sprichwörtlicher Durchhaltewillen.

So viel Luxus gab es nicht an Bord von jedem Barkas. Die Gardinen sind Eigenanfertigungen.

Als der1961 herauskam, musste er sich nicht vor der Westkonkurrenz verstecken. Mit 46 PS hatte er mehr Leistung als der. Außerdem kam er ohne den lästigen Motorkasten im Heck aus. Die Eckdaten der Konstruktion sind noch heute modern: Niederrahmen-Fahrgestell, mittragende Karosserie, Einzelradaufhängung rundum und eine Frontlenkerkabine. Die Räder hängen einzeln an Drehstabfedern, kein Federbeindom ragt ins Gehäuse. Der Frontantrieb deslöste elegant das Problem des wechselnden Ladezustands. Das Gewicht des Dreizylinder-Zweitakters aus demund das Schwerlast-Getriebe auf der Vorderachse verhelfen dem Barkas immer zu genug Traktion, ob beladen oder leer. Bedauerlich, dass sich das allmächtige Zentralkomitee in Berlin genauso wie bei Wartburg und Trabi ins Schicksal des Barkas einmischte. Erst bekam der geplante Nachfolger B1100 nicht die Freigabe zum Bau, das gleiche Schicksal erlitt der selbst entwickelte Viertakter, und am Ende murksten die Werker auf Geheiß von oben mit VW-Motoren herum, mit denen der B1000 gegen den vierzig Jahre jüngeren VW T4 nur untergehen konnte.