Als manche von uns jung waren, da war eins der heißesten Geräte auf der Straße eine Kreidler Florett . Mit ihren 2,9 PS Leistung kam die von 1972 bis 1974 gebaute Florett RM auf 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. Da war man in einer anderen Galaxie unterwegs als mit dem Fahrrad

So eine Kreidler Florett RM wird gerade bei eBay zum Kauf angeboten. Sie sieht hübsch aus und den Bildern in der Anzeige zufolge in einem guten, originalen Zustand. Der Preis wirkt auf den ersten Blick vielleicht stolz. Doch im Vergleich mit dem Markt ist er gar nicht so hoch.

Hinweis Kreidler Florett RM bei eBay Zum Angebot Pfeil

Zoom Auf den ersten Blick wirkt der Preis von 3000 Euro stolz. Doch im Vergleich mit dem Markt relativiert sich das.



Diese Kreidler Florett RM hat viel Zeit beim aktuellen Besitzer verbracht



Laut Anzeige ist die 1974er Kreidler Florett RM 16.403 Kilometer gelaufen . 8.000 Kilometer davon will der Verkäufer im Sattel gesessen haben. Er gibt an, die Florett seit 1985 sein Eigen zu nennen. 1986 gab es eine neue Gabel von der Florett RS mit Chromschutzblech. In den 90er -Jahren tauschte der Eigner das Polrad . 2005 wurde die angebotene Florett lackiert und bekam neue Felgen mit neuen Speichen.

Zoom Die angebotene Kreidler Florett RM soll sich in einem guten Zustand befinden. Felgen und Speichen sind neu.





Seit 2007 ist die Maschine nicht mehr gefahren. Sie stand den Angaben zufolge seitdem eingelagert in einem trockenen Keller . Der Verkäufer beschreibt die Florett als sofort fahrbereit . Sie springt offenbar problemlos an. Der Tank wurde von innen gereinigt und die Bremsbeläge hinten sind neu. Drei kleine Mängel gibt der Verkäufer an: Der Kettenschutz und der Schlüssel für Lenkerschloss und Werkzeugkasten fehlen. Darüber hinaus ist an der Sitzbank etwas Chrom abgebrochen. Auf dem Preisschild stehen 3.000 Euro.

Zoom Auf der Sitzbank finden auch zwei problemlos Platz. Wenn die Kreidler mit 40 km/h Spitze los donnert.



Hier sind grundsätzliche Tipps für den Kauf historischer Kleinkrafträder

Wer über die Möglichkeit verfügt, sich ein historisches Kleinkraftrad in die Garage zu stellen, kann sich an diesen grundsätzlichen Kauftipps entlang hangeln. Vor allem, wenn er (oder sie) noch nicht über spezifische technische Kenntnisse verfügt. Zuerst prüft man, ob die Angaben in der Anzeige glaubwürdig erscheinen. Wurde die Maschine tatsächlich im angegebenen Zeitraum gebaut ? Stimmen die technischen Details?



Dann gilt es herauszufinden, ob der Verkäufer bei der Kontaktaufnahme einen ebenso offenen wie vertrauenswürdigen Eindruck macht. Was kann er zum Fahrzeug sagen? Wie bereitwillig geht er auf Detailfragen vom potenziellen Interessenten ein?

Beim Besichtigungstermin vor Ort muss unbedingt ein Blick in die Papiere geworfen werden. Der sollte die Historie des Zweirads nachvollziehbar machen. Sind die Papiere komplett? Wie viele Besitzer gab es bisher? Welche Pflege ist dem Fahrzeug wann zuteilgeworden? Die Probefahrt zeigt dann am besten, dass das Zweirad satt fährt, sauber beschleunigt und ordentlich bremst, zugespitzt gesagt.