eBay startet auf Youtube mit neuen Sendungsformaten. Allem voran: "ebay sucht den Superschrauber". Der Sieger wird am Ende der Serie zum besten Schrauber Deutschlands gekürt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten beinharte Aufgaben und eine Jury, die nichts durchgehen lässt! Die Serie startet am 15. August auf dem Youtube-Kanal von eBay Motors. Das Beste: Ihr könnt euch für eine Folge bewerben und habt so die Chance, ins große Finale zu kommen!