eBay sucht den Superschrauber: Vor sechs Juroren müssen die Anwärter im neuen Youtube-Format beim Werkeln um diesen Titel performen. Als Host mit dabei: Nils Weckelmann. Der 26-Jährige lebt in Herrsching am Ammersee, ist Kfz-Mechatroniker und repariert bzw. restauriert auch in seiner Freizeit Autos. Am liebsten alte, die seien "dankbarere Patienten".

Die Arbeiten dokumentiert er auf Youtube und inspiriert damit (Hobby-)Schrauber. Seine Rolle als moderierender Host des Projekts sieht er konstruktiv, weil für ihn die Arbeit der Schrauber mehr wiegt als die Perfektion des Produkts. Allerdings nicht um jeden Preis, wie Nils im Gespräch mit AUTO BILD erzählt.

Sein Credo: Authentizität statt Perfektion



Nils sagt: "Weniger ist mehr." Und meint damit: Ein Auto mit Hammer, Schraubendreher und Zange zu reparieren, erfordert Können und Fachverständnis. Die Bedienung eines Diagnosesystems nicht. Das unterscheide einen echten Schrauber von einem Teiletauscher. Besonders wichtig ist ihm die Qualität der Arbeit: "Pfusch kann ich nicht ausstehen." Am meisten stören ihn unfachmännische Schweißarbeiten der Vorbesitzer. Schrauber-Künstler hingegen, die mit wenig Mitteln weit kommen, beeindrucken ihn besonders.

Die Jury rund um Host Nils (3. v. l.) beobachtet jeden Schritt der Teilnehmer genau und versucht, sie mit allen Mitteln zu schlagen.



Letztlich ist es Nils egal, wie und was geschraubt wird, ob in der hochmodernen Werkstatt oder mit dem Maulschlüssel auf der Einfahrt – die Hauptsache sei die Passion für das Handwerk. Die Liebe zu Oldtimern wie dem BMW 02 sichert zusätzlich Pluspunkte. Sein ganz persönlicher Traum: einmal nach Südafrika; im umgebauten Porsche G-Modell und mit einer Handvoll Werkzeug durch die Savanne.

So kann man sich bewerben



Wenn ihr glaubt, das Zeug zum besten Schrauber Deutschlands zu haben, dann bewerbt euch jetzt bei "eBay sucht den Superschrauber"! Das geht ganz einfach. Ihr müsst nur ein einminütiges Video zu euch und eurem aktuellen Schrauberprojekt drehen und erzählen, warum gerade ihr die richtige Wahl für "ebay sucht den Superschrauber" seid. Das Video ladet ihr dann auf eurem eigenen Youtube-Kanal hoch und verseht es mit dem Hashtag #ebaysuchtdensuperschrauber. Wenn der Jury eure Bewerbung gefällt, bekommt ihr Post.