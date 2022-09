Patrick legt den Ringschlüssel nur zum Schlafen aus der Hand. Nach einem Achtstundentag in der Werkstatt schraubt er weitere sechs Stunden an seinen privaten Boliden. Das bedeutet vierzehn Stunden volle Konzentration. Denn Patrick schraubt immer gleich, ob im Job oder in der eigenen Werkstatt – akkurat und mit Herzblut. Und doch sind die Arbeiten grundverschieden.

Während der Meister an den Kundenfahrzeugen streng nach Herstellervorgaben schraubt, Kupplungen wechselt, Endschalldämpfer schweißt und Zahnriemen erneuert, geht es nach Feierabend schon mal im freien Stil weiter. Dann werden seine Driftautos, er hat eine Hand voll, vom letzten Rennen überholt oder für das nächste fertig gemacht. Dabei geht es vor allem um die technische Funktion, die Optik wird hintenangestellt.

"Auf der Rennstrecke ist die Optik egal"

Im Gespräch mit AUTO BILD erzählt Patrick, dass vor allem während des Renneinsatzes oftmals improvisiert werden müsse, um das Auto zurück auf die Strecke zu bringen. Die Tugend, unter Druck arbeiten- und schnell umdenken zu können, sei auch im Werkstattalltag bei der Fehlerdiagnose hilfreich.

Zoom Patricks Lieblingsort: Der Motorraum.



Wichtiger als die Optik ist ihm aber ohnehin die pure Motorleistung. In einen BMW E36 hat er einen V8 LSX-Motor mit Kompressor eingebaut – der betagte 3er leistet jetzt brutale 750 PS. Doch das reicht ihm (noch) nicht. Er sagt: "Der Wagen läuft schon gut, aber da geht mehr. Bei 1000 PS bin ich zufrieden." Neben mehreren BMW besitzt Patrick außerdem zwei Corvette . Eine zum Driften, eine zum Cruisen.

Als Juror bei ESDS ist der Motorsportler kompromissbereit. Er weiß, dass die Reparatur von fremden Autos und das Zeitlimit durchaus nervös machen kann. Patrick versetzt sich deshalb wohlwollend in die Schrauber-Teams hinein. Die Hauptsache ist für ihn, dass keine Fehler an Bremse, Lenkung oder Fahrwerk gemacht werden.