Andreas Winkler ist ein Ur-Schrauber. Wenn andere Werkstätten an Oldtimer-Reparaturen verzweifeln, ist er die Rettung. Obwohl der 54-Jährige den Mechaniker-Beruf nie gelernt hat, ist sein Fachwissen und seine Kompetenz über die Landesgrenzen hinaus gefragt. Was mit jugendlicher Begeisterung für Motorsport (er fährt bis heute Autocross-Rennen) anfing, nahm mit Gabelstapler- und Landmaschinenreparatur Fahrt auf und mündete schließlich in der eigenen Werkstatt, in die seine Kunden ihren Porsche Rolls-Royce und Ferrari bringen.

Als Juror beim neuen Youtube-Format "eBay sucht den Superschrauber" will Winkler zeigen, was er wirklich draufhat. AUTO BILD hat mit dem Selfmade-Schrauber gesprochen!

"Wenn mein moderner Sprinter kaputt ist, bringe ich ihn zu Mercedes"

Einen guten Schrauber erkenne man daran, dass er im Vorbeigehen sieht, ob er einen 10er- oder 13er-Maulschlüssel braucht, meint Winkler. Ein (maximal) mittelmäßiger läuft eben öfter. Es brauche nicht nur Talent, sondern auch Durchhaltevermögen. Denn: Ein hervorragender Schrauber wird nur der, der sich Neues zutraut und an den Herausforderungen wächst. "Lieber nachts, über Lösungswege grübelnd wachliegen, als immer auf demselben Level zu bleiben" – dazu gehöre auch, sich nicht vor der Reparatur höherpreisiger Autos zu fürchten.

Zoom Alltag in der Werkstatt.

Und doch macht auch er Ausnahmen. Digitale Diagnosesysteme kann Andreas Winkler nicht bedienen. Und er hat auch nicht vor, das zu ändern. Der einzige Computer in seiner Werkstatt steht in der Kundenannahme. "Wenn mein moderner Sprinter kaputt ist, bringe ich ihn zur Mercedes-Vertretung." In der Jury-Gemeinschaft von "eBay sucht den Superschrauber" ist er der pure Schrauber, "von denen es leider kaum noch welche gibt". Fest steht für ihn nicht zuletzt deshalb, dass er Oldtimer bis ins hohe Alter reparieren wird. "Bis ich mit 85 am Schraubstock umfalle."

