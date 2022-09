Nach dem Abitur entschied sich Tanja Trautmann gegen Tiermedizin und für Autos. Es war die Sorge um ihren klapprigen Opel Kadett . Das war der Anfang. Nach ihrer Gesellenprüfung zur Kfz-Mechanikerin machte sie keine Pause, schloss die Meisterschule unmittelbar an und leitete danach zehn lange Jahre eine große Sportwagen Werkstatt im Herzen von Hamburg.

Als die Welt, im Zangengriff des Corona-Virus, stillstand, gründete sie ihre eigene Werkstatt. Heute sagt sie im Rückblick auf diese Zeit: "Eigentlich wollte ich nie selbstständig sein. Und jetzt habe ich keine Zeit für Leerlauf und bereue doch nichts." Ihr Lohn für die Selbstüberwindung ist der Erfolg, der sich von Beginn an einstellte. In ihrer Werkstatt in Egestorf in der Nordheide hat sie seit der Eröffnung vor über zwei Jahren so viel zutun, dass sie kaum Zeit findet, ihre eigenen Oldtimer zu reparieren.

Der Erfolg habe allerdings einige Kraft gekostet, sagt die Meisterin. Um in dieser Branche erfolgreich zu sein, müsse man immer Vollgas geben – zumal als Frau. Das Wichtigste sei, neben handwerklichem Geschick, der souveräne Auftritt. Andernfalls würde man als Frau in dieser Branche (immer noch) nicht ernst genommen. Ihr Motto: "Geht nicht gibts nicht." Ihr Credo: Oldtimer sollen gefahren werden – "sonst stehen sie sich kaputt."

Zoom Fünf Juwelen: Hier ist Kunsthandwerk gefragt.



Als Werkstattinhaberin erwartet sie von ihren Mitarbeitern Detailversessenheit und Einfallsreichtum. Die alten und außergewöhnlichen Patienten in ihrer Werkstatt bedürfen außergewöhnlicher Behandlungen. Einfaches Teiletauschen ist hier kaum möglich. Lichtmaschine, Anlasser oder Vergaser überholt das Team in Eigenregie.

Als ESDS-Jurorin kann sie kleinere Fehler der Superschrauber-Bewerber eher verzeihen. Hier achtet sie vor allem auf Teamarbeit, Spaß und Spontanität.

