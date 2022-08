Schon früh schaute Sarah Dittmar ihrem Vater beim Werkeln über die Schulter und machte als Jugendliche ihren ersten Reifenwechsel selbst. Spätestens mit zwölf war ihr klar: "Ich werde Mechatronikerin." Ohne die Unterstützung ihrer Eltern hätte sie jedoch kaum die Geduld gehabt, sich bis zu einer Lehrstelle durchzukämpfen. Denn: Unzählige Bewerbungen blieben unbeantwortet, und in einem persönlichen Gespräch wurde sie ohne jeden Blick in die Bewerbungsmappe abgelehnt.

Die Konvention der Frauen- und Männerberufe lehnt Sarah ab, das sei unzeitgemäß und kurzsichtig. Vor allem in der Werkstatt zählt alleine das Ergebnis. Das ist auch ihr Leitsatz bei "eBay sucht den Superschrauber", wo die 33-Jährige mitschraubt und als Jurorin die Arbeit der Kontrahenten beurteilt. "Gute Arbeit kennt kein Geschlecht", sagt sie. Daher sei oft Neid der Grund für alltäglich-süffisante Kommentare, wenn sie etwa einen eng verbauten Innenraumluftfilter schneller ersetzt als ihre Kollegen. Oder weniger demontieren muss, um an versteckte Schrauben zu gelangen.

Sarahs umgebauter VW Golf 2. Ebenfalls in ihrem Besitz: Winter- und Alltagsauto, um das wolfsburger Schätzchen zu schonen.

Privat schraubt die Meisterin an ihrem VW Golf 2 , der sie begleitet, seitdem sie 18 ist. Außerdem hat sie ein Winter-, ein Alltags- und mehrere Projektautos und besucht gerne Tuning-Treffen. Sie wünscht sich, dass auch andere Frauen diese Leidenschaft für sich entdecken können. Für Sarah steht fest: Interesse und Unterstützung sind die einzig wichtigen Bauteile für schrauberischen Erfolg. Um Frauen Mut zu machen, ihren Traum zu verfolgen, wird Sarah Dittmar neben "eBay sucht den Superschrauber" noch bei einem weiteren eBay-Format als Host dabei sein. Wovon die Sendung handelt, ist vorerst noch geheim. Nur so viel: Man darf sich auf massig cooles Altblech gefasst machen!

Ihr wollt zeigen, was ihr als Schrauber drauf habt? Dann bewerbt euch für die fünfte Folge von "eBay sucht den Superschrauber"! Das geht ganz einfach. Ihr müsst nur ein einminütiges Video zu euch und eurem aktuellen Schrauberprojekt drehen und erzählen, warum gerade ihr die richtige Wahl für "ebay sucht den Superschrauber" seid. Das Video ladet ihr dann auf eurem eigenen Youtube-Kanal hoch und verseht es mit dem Hashtag. Wenn der Jury eure Bewerbung gefällt, bekommt ihr Post. Bewerben könnt ihr euch vom 15. August 2022 bis zum 5. September 2022. Wenn ihr euch in der Sendung gut anstellt, habt ihr die Chance, in Folge sechs ins große Finale einzuziehen und dort einen Oldtimer im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen!