Wenn der Name Kreidler Florett fällt, bekommen Zweiradfans leuchtende Augen – zumindest die mit einem oder zwei grauen Haaren. Mit der alten Führerscheinklasse 4 durften nämlich früher 50er gefahren werden, die in ihrer Höchstgeschwindigkeit nicht begrenzt waren. Die Krönung dieser Kategorie bildeten Hercules K 50, Zündapp KS 50 und die werksseitig bis zu 6,8 PS starke Kreidler Florett RS.

Die Radaufhängung und alle Buchsen sollte genau gecheckt werden. Dazu kommen die Simmerringe an der Gabel und im Idealfall auch die Simmerringe am Motor . Haarrisse an Gabelrohr und Rahmen (auch wenn sie hier äußerst unwahrscheinlich sein dürften) weisen laut unterschiedlichen Foreneinträgen auf mögliche Unfälle in der Vergangenheit der Maschine hin.