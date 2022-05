Eine Nummer größer ist der ebenso schicke Kumpan 54 Ignite. Mit sieben kW Leistung will er als elektrische Alternative zum 125er -Roller verstanden werden. Den dürfen Führerschein -Neulinge mit A1 und Auto-Umsteiger mit dem B196 -Führerschein fahren. Hersteller Kumpan gibt für den 54 Ignite 100 km/h Höchstgeschwindigkeit an. Damit macht auch die Fahrt über Land Spaß.

Auch hier kann der Akku zum Laden herausgenommen werden. Das ist wichtig für alle, die keine eigene Garage mit Stromanschluss haben. Bei Bedarf kann die Reichweite mit einem zweiten Akku erweitert werden. Schnell ist nicht so die Art des Romex. Das sollte man wissen: Ab zirka 30 Prozent Ladung sinkt die Höchstgeschwindigkeit . Dann fühlen sich empfindliche Naturen in der Stadt wie ein Verkehrshindernis.

Ein weiterer hübscher E-Roller von Trinity hört auf den Namen Uranus. Die Firma entwickelt in Deutschland und lässt in China bauen. Die Retro-Optik und die Technik des Uranus mit unter anderem einem Radnabenmotor sind erfreuliche Pluspunkte, lassen den deutschen Chinesen aber nicht aus der Masse seiner Mitbewerber heraus stechen.

Doch die E-Vespa kann bisher noch nicht an den Erfolg der Verbrenner-Versionen anknüpfen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass es an Bord ein bisschen an moderner Technik fehlt. ABS gibt es zum Beispiel nicht, auch die Version für 70 km/h hat nur eine Kombibremse . Akku und Ladegerät sind fest eingebaut. Man muss also zwangsweise an die Steckdose ran. Preis: ab 6390 Euro. Das ist kein Schnäppchen.