Die Indian Vintage Dark Horse verzichtet komplett auf den markentypischen Chromschmuck. Schick!

Dieverzichtet ganz untypisch für US-Bikes. Die mächtige Maschine fährt "" vor. Das heißt, sie ist vom Gasgriff bis zur Auspuffspitze zum größten Teil, meist matt. Der coolewird durchkomplettiert.entdecken an der Vintage Dark Horse einen weiteren Unterschied zur normalen. Einund der Verzicht auf dieverschlanken die Optik des dicken Cruisers.Zur Leistung des(1890 ccm) großen, luftgekühlten Zweizylinders äußerten sich die Amerikaner noch nicht. Mitdürfte er das Schiff aber ordentlich in Fahrt bringen., schlüssellose Zündung undsind selbstverständlich an Bord. Dazu kommen. So viel Coolness und Komfort sind nicht günstig, die Vintage Dark Horse kostet wenigstens. Kein Schnäppchen, der Preis bewegt sich abermit der Konkurrenz.