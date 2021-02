Z ulieferer Bosch macht künftige Skoda-Modelle noch sicherer: Als weltweit erster Automobilhersteller setzt Skoda auf ein neues Bosch-System, das vor Falschfahrern warnen soll. Der cloudbasierte Dienst zieht damit erstmals in das Zentraldisplay eines Herstellers ein. So funktioniert der neue Warnhinweis!

Auch der Kodiaq wird in Zukunft serienmäßig mit dem neuen Bosch-Feature ausgeliefert. ©Uli Sonntag / AUTO BILD

Deals zum Valentinstag Goodyear Drehmomentschlüssel Preis*: 46,49 Euro Transcend DrivePro 230Q Dashcam Preis*: 81,20 Euro Vantrue N2 Dual Lens Dashcam Preis*: 93,59 Euro Sonax Xtreme Autopflege-Set inkl. Tasche Preis*: 36,60 Euro Kenwood KMM-BT506DAB USB-Autoradio (DAB+/Bluetooth) Preis*: 100,76 Euro Garmin DriveSmart 55 MT-D EU Navi Preis*: 156,45 Euro TomTom Navigationsgerät GO 620 Preis*: 165,00 Euro *Preise: Stand 09.02.2021 *Preise: Stand 09.02.2021

Noch imwerden die Skoda-Modellemit der neuen "" ausgestattet, weitere Modelle sollen folgen. Voraussetzung in der Ausstattungsliste ist das Häkchen beim, bereits ausgelieferte Fahrzeuge können sich die App außerdem nachträglich herunterladen. Mit ihr wird die Person auf dem Fahrersitz gewarnt, sollte sie dieauf eine Autobahn nehmen und somit zur Gefahr werden.Das System soll so schnell reagieren, dass der Falschfahrer im Idealfall gar nicht erst die Autobahn erreicht. Gleichzeitig werden die anderen Fahrzeuge auf der Autobahn vor der potenziellen Gefahr eines Geisterfahrers gewarnt. Hierzu wird dieund an alle sich in der Nähe befindlichen Autos mit Bosch-System gesendet. Neben Skoda als Partner versucht Bosch außerdem auchvon der Traffication-App zu. Nur so kann der Dienst richtig arbeiten – denn je mehr Fahrzeuge damit ausgestattet sind, desto zuverlässiger ist die Warnung vor Falschfahrern am Ende.