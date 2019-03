ünf Radiomeldungen täglich bundesweit, 2000 Fälle mit rund 20 Todesopfern bei Unfällen pro Jahr insgesamt: Geisterfahrer sind eine Gefahr auf deutschen Autobahnen. Um die Zahl der Verkehrstoten durch Falschfahrer möglichst auf null zu senken, hat Bosch ein cloudbasiertes Warnsystem entwickelt. Das Software-Modul kann direkt in die Infotainmentsysteme von Fahrzeugen integriert werden, um sowohl den Falschfahrer selbst auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen als auch den übrigen Verkehr zu informieren. Los ging's mit Antenne Bayern und Rock Antenne, mittlerweile setzen rund 15 Navigations-, Streaming- und Radio-Apps die Funktion ein. Zu den Apps gehören unter anderem Radioplayer.de, Radio FFN, Radio Regenbogen, Regenbogen 2, Radio RPR, TCS und BikerSOS. Die Apps von Focus Online, Calimoto und V-Navi sollen bald ebenfalls mit der Funktion ausgestattet sein. Damit steht der Service nach Angaben von Bosch mehreren Millionen Menschen in 13 europäischen Ländern zur Verfügung – von Irland bis Italien und von Portugal bis Polen.

Und so funktioniert die cloudbasierte Falschfahrerwarnung: Basis der Funktion ist die regelmäßige, anonymisierte Meldung der eigenen Position an eine Cloud – einem zentralen Rechenzentrum, in dem über das Internet Daten gespeichert und ausgewertet werden. Nähert sich der Wagen einer Autobahn , sendet das System dessen Bewegungsdaten anonymisiert an die Cloud. Diese werden über eine internetbasierte Datenbank mit der erlaubten Fahrtrichtung verglichen. Bei unzulässigen Abweichungen wird der Fahrer unverzüglich auf seine Falschfahrt aufmerksam gemacht. Die Cloud gibt die Warnung zudem innerhalb von zehn Sekunden an alle vernetzten Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich weiter. Mit Verlassen des Auffahrbereichs wird die Kommunikation mit der Cloud wieder unterbrochen.