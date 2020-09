D

ieist ein. Das mittelgroßeliegt zahlreichen Eignern zufolge gut in der Hand und schafft entspannt denzwischen gemütlichemund heißem "". Derstarke Crossplane-Zweizylinder hat mit dender Japanerin leichtes Spiel und begeistert mitwie auch mit. Damit sollte fast jeder der MT-07 gut klarkommen. Zudem kostet die Yamaha neu keine. Kein Wunder also, dass sie zahlreiche Fans hat und in der deutschenaufliegt.ist sie genauso empfehlenswert. Hier sind diezum Kauf.