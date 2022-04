2022 ist der richtige Zeitpunkt, die eigene Mobilität zu überdenken. Putins Krieg in der Ukraine hat die Spritpreise in vorher unvorstellbare Höhen schnellen lassen. Und zum Klimaschutz wird jeder Autofahrer und Biker irgendwann seinen Beitrag leisten müssen.

Für alle, denen die Traute fehlt, gleich auf ein Elektroauto umzusteigen, hat AUTO BILD MOTORRAD einen Vorschlag: Die acht folgenden Elektromotorräder brauchen keinen Sprit. Und sie fallen in die 125er-Klasse und dürfen daher mit dem B196 -Führerschein bewegt werden.

Die Motorrad -Sparte von BMW hat nach eigenen Angaben die Zukunft des Elektrorollers auf die Räder gestellt. Das spacige Zweirad heißt CE 04 . Der Großroller soll den 48 PS starken BMW C Evolution beerben. Dafür ist er passend aufgestellt. BMW gibt 42 PS Maximalleistung an. Die Dauerleistung liegt A1- bzw. B196-konform bei 15 PS.

Die Reichweite beziffern die Bayern mit 130 Kilometern, in 2,6 Sekunden erfolgt der Spurt von 0 auf 50 Sachen. Um 80 Prozent des Akkus am Schnellladegerät wieder aufzuladen, braucht der CE 04 65 Minuten. Auf 100 km nennt BMW einen Stromverbrauch von 7,7 kWh. Spitze: 120 km/h. Preis: ab 11.990 Euro.

Dir Firma Cake (dt. Keks) aus Schweden baut Motorräder nach dem Motto "weniger ist mehr". Alles, was gebraucht wird, ist dran. Alles andere nicht. Ein cleveres, Cake-eigenes Detail ist die Position des Elektromotors . Er sitzt koaxial zur Schwingenachse und sorgt so dafür, dass der Zahnriemen stets konstant gespannt bleibt.

Das Modell Cake Ösa Flex+ kommt mit 13,6 PS und kostet knapp 10.000 Euro. Die Reichweite des schwedischen Designstücks wird mit 100 Kilometern angegeben. Der Akku kann zum Laden herausgenommen werden. Dazu bietet der Hersteller jede Menge Zubehör und diverse Optionen für die unterschiedlichsten Transportaufgaben an.

Auf eRockit muss man wie beim Fahrrad in die Pedale treten. Das braucht Gewöhnung, macht aber Spaß.

Der treibt das Hinterrad kurzzeitig mit bis zu 21,7 PS an und macht eRockit Schnellstraßen -tauglich. Die Dauerleistung liegt jedoch bei "nur" 5 kW (6,8 PS). Damit darf eRockit mit dem B196-Führerschein gefahren werden. Der Fahrspaß ist hoch, der Preis leider auch: Es geht bei 11.850 Euro los.

Die Schwalbe fährt ebenfalls in der Elektroroller -Liga – und dort bis ans obere Ende der Preisskala. Die Firma Govecs aus München hat den Kult-Roller erfolgreich wiederbelebt: Als Version 45 leistet die E-Schwalbe vier kW und versteht sich als Alternative zu 50er-Verbrennern.

Die Leistung der Schwester CR 6 Pro gibt der Hersteller mit 13,7 PS an. Sie soll 142 Kilometer Reichweite schaffen und maximal 110 km/h schnell sein. Besonderheit: Der Pro-Version hat Horwin ein motorrad-typisches Fünfganggetriebe mit auf den Weg gegeben. Das bemerkenswerte Drehmoment von 360 Nm liegt am Hinterrad an. Die Preise beginnen bei 5990 Euro für die CR 6.