koda hat in Genf eine Studie für die Mobilität der Zukunft in der Stadt vorgestellt. Sie hört auf den Namen Klement und ist ein cooles Fahrrad mit Elektromotor. Das Besondere: Skoda hat bei der Studie auf eine Kette und Bowdenzüge verzichtet. Stattdessen wird Klement von einem fünf PS starken, im Hinterrad integrierten Nabenmotor angetrieben. Wenn der Fahrer die beiden Pedale nach vorne drückt, beschleunigt Klement. Beim Druck in die entgegengesetzte Richtung wird gebremst.