Extrem stabile Fasern als Futter, vernähte Polster – bei Slackx verwandelt sich die Lieblingsjeans (oder andere Hosenvarianten) in Schutzkleidung. Dazu verstärkt eine Lage Aramidstoff (Kevlar, DuPont) das Innenleben. Die optionalen Protektoren an den Knien muss der Kunde vorab anzeichnen. Empfehlung: etwa zwei Zentimeter Platzreserve zwischen Bein und Stoff für die Protektoren lassen. Nach sieben bis zehn Werktagen kommt die Hose zurück. Dann schützt sie vor Schürfwunden, Verbrennungen und Prellungen. ( www.slackx.com , ab 175 Euro)

Klare Sache: Das LED-Licht aus dem Spiegel strahlt zusammen mit dem Standlicht extrem hell. ©Toni Bader / AUTO BILD

Gazzini setzt einen LED-Ring in die Spiegelgehäuse, die sich einfach gegen die originalen tauschen lassen. Dazu liegen für fast alle Motorradmarken nutzbare Gewindeadapter bei. Die Verkabelung ist komplex. Hat das Motorrad (bei älteren Typen) kein Tagfahrlicht , muss ein zusätzlicher Dämmerungsschalter (plus 59,99 Euro) montiert werden. Der Anschluss erfolgt über geschaltetes Plus und Abblend-Versorgung. Achtung: Trotz klarer Anleitung sind Elektrikfähigkeiten ratsam. ( www.louis.de , 79,99 Euro)