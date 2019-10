In der Regel zahlt die Teilkasko-Versicherung die Kosten zur Instandsetzung – das kann entweder durch einen Austausch der Scheibe oder eine Reparatur passieren ( Mehr zur Steinschlag-Reparatur ). Der Vorteil bei einer Reparatur: Sie ist deutlich günstiger, als das Einsetzen einer neuen Scheibe und kostet meist unter 100 Euro. In diesem Fall sparen Sie sogar die Selbstbeteiligung – die Versicherer decken in der Regel die komplette Summe. Denn die Instandsetzung fällt für sie günstiger aus, als ein Austausch der Scheibe. Eine neue Scheibe kann nämlich an die 1000 Euro Kosten. In diesem Fall zahlen Sie die Selbstbeteiligung . In der Regel liegt diese in der Teilkasko bei 150 Euro. Weitere Kosten kommen nicht auf Sie zu.