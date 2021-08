Viel Schub ohne Hub: So funktioniert ein Elektromotor

A nders als beim Verbrenner ist das beim Elektroauto mit dem Motor nicht so einfach. Manchmal ist er vorn, manchmal hin­ten, manchmal beides. Also zwei Motoren. Oder drei. Kompliziert! Dazu arbeiten die Maschinen stets im Verborgenen. Läuft alles gut, bekommt man so ein Teil nie zu Gesicht ( Wallbox + 100% Ökostrom – exklusives Ladepaket in der AUTO BILD-Edition Wallbox Charge Amps Halo™

Asynchronmotor am weitesten verbreitet

Der Rotor ist das bewegliche Innenteil des E-Motors. Er wird durch das Spannungsfeld des Stators bewegt. ©Porsche AG Rotor des Asynchronmotors dreht sich dabei nicht zeitgleich, sondern etwas langsamer als das elektrische Drehfeld im Stator, also asynchron. Dazu muss der Rotor durch Strom magnetisiert werden, damit der Stator ihn "ab­stoßen" und in Rotation versetzen kann. Das ist nicht ganz so effizient wie beim permanenterregten Synchronmotor. Dessen Ro­tor besteht aus hochwertigen Magneten, die quasi von Haus aus magnetisch sind und so keinen zusätzlichen Strom benötigen, daher permanenterregt. Dazu dreht sich der Rotor synchron zum Drehfeld im Stator, deswegen Synchronmotor. Erstere sind sehr robust, günstig in der Pro­duktion und der am weitesten verbreitete Typ von E-Motoren. Derdreht sich dabei nicht zeitgleich, sondernals das elektrische Drehfeld im Stator, also asynchron. Dazu muss der Rotorwerden, damit der Stator ihn "ab­stoßen" und in Rotation versetzen kann. Das istwie beim permanenterregten Synchronmotor. Dessen Ro­tor besteht aus, die quasi von Haus aus magnetisch sind und sobenötigen, daher permanenterregt. Dazu dreht sich der Rotorim Stator, deswegen Synchronmotor.

Permanenterregter Synchronmotor effizienter

Die hintere Antriebseinheit des e-tron. Audi setzt beim SUV auf Asynchronmotoren mit Rotorkühlung. ©Olaf Tamm Effizienz und Leistungsdichte führt kein Weg am permanent­erregten Synchronmotor vorbei. Zum einen wird keine Energie aus der Batterie an den Rotor ver­schwendet. Und da der Rotor auch im Betrieb nicht unter Strom steht, entwickelt sich weniger Wärme. Und das bedeutet mehr Leistung, denn je kühler die Sache abläuft, desto besser klappt der Stromfluss in den Kupferspulen, die für das elektrische Drehfeld verantwort­lich sind. In Sachenführt kein Weg amvorbei. Zum einen wirdaus der Batterie an den Rotor. Und da der Rotor auch im Betrieb nicht unter Strom steht, entwickelt sich. Und das bedeutet, denn je kühler die Sache abläuft, desto besser klappt der Stromfluss in den Kupferspulen, die für das elektrische Drehfeld verantwort­lich sind.

Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel ste­cken in den Permanentmagneten der Rotoren seltene Erden. Die sind nicht nur teuer, sondern auch nicht ganz unproblematisch, was den Abbau an­geht. Zudem fördern die seltenen Erden die Rohstoffabhängigkeit, vor allem von China. Und weil sich das Magnetfeld im Rotor nicht ab­schalten lässt, benötigt man für den Zusammenbau der Motoren teure Fügevorrichtungen, um Ro­tor und Stator zu verheiraten.

Taycan und e-tron mit unterschiedlichen Bedürfnissen

Permanenterregter Synchronmotor des Porsche Taycan: aufwendige und teurere Technik. ©Olaf Tamm Porsche Taycan, wo es auf hohe und langanhalten­dende Leistungsabgabe bei gleich­zeitig möglichst geringem Gewicht und kompakter Bauform an­kommt, führt kein Weg am permanenterregten Synchronmotor vor­bei. Audi setzt dagegen bei seinem e-tron auf Asynchronmoto­ren. Im e-tron S stecken gleich zwei davon im Hinterachsmodul. Der Doppel-E-Antrieb mit auf­wendiger Wasserkühlung der Rotoren leistet in Summe fast 400 PS. Allerhand, doch zum Ver­gleich: So viel Leistung generiert bereits der deutlich kompakter bauende Permanentsynchron-Motor des Basis-Taycan. Der ist dem Audi-Duo übrigens auch in Sachen Rekuperationsleistung überlegen. Beim, wo es aufbei gleich­zeitig möglichstundan­kommt, führt kein Weg am permanenterregten Synchronmotor vor­bei.setzt dagegen bei seinem SUV auf. Im e-tron S stecken gleich zwei davon im Hinterachsmodul. Dermit auf­wendigerder Rotoren leistet in Summe. Allerhand, doch zum Ver­gleich: So viel Leistung generiert bereits der deutlich kompakter bauende Permanentsynchron-Motor des Basis-Taycan. Der ist dem Audi-Duo übrigens auch in Sachenüberlegen.

Prius-Motoren machen aus wenig viel