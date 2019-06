G erade in Städten kommt man mit Elektrorollern schnell voran und die lästige Parkplatzsuche bleibt einem erspart. Aber bei den E-Rollern gibt es auch deutliche Qualitätsunterschiede – gerade in Sachen Reichweite trennt sich die Spreu vom Weizen: Von 30 bis 100 Kilometern ist alles möglich. Auch Ladezeiten und Verarbeitung unterscheiden sich stark. Die Preisspanne liegt bei knapp über 1000 Euro bis weit über 6.000 Euro. Aber ist teuer auch wirklich gut? erade in Städten kommt man mit Elektrorollern schnell voran und die lästige Parkplatzsuche bleibt einem erspart. Aber bei den E-Rollern gibt es auch deutliche Qualitätsunterschiede – gerade in Sachen Reichweite trennt sich die Spreu vom Weizen: Von 30 bis 100 Kilometern ist alles möglich. Auch Ladezeiten und Verarbeitung unterscheiden sich stark. Die. Aber ist teuer auch wirklich gut? ADAC und AUTO BILD haben in ihren Tests E-Roller unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse!

ADAC testet sieben E-Roller (Juni 2919)

Der beste Elektroroller ist demnach die Schwalbe der Marke Govecs mit der Testnote "gut" (2,3). Besonders positiv bewerten die Tester die hohe Qualität, den starken Motor und das sichere Fahrverhalten. Auch im AUTO BILD-Test konnte der optisch an den DDR-Roller Simson KR51 angelehnte E-Roller mit einer 2+ überzeugen. Noch ein weiteres Modell schneidet im ADAC-Test mit "gut" ab, der Piaggio Vespa Elettrica (2,5), der sich unter anderem mit der höchsten Reichweite (76 Kilometer), der schnellsten Ladezeit (3,8 Stunden) und einem komfortablen Fahrwerk von den anderen Testkandidaten absetzen kann. Die Qualität hat aber auch ihren Preis: Für Schwalbe und Vespa stehen deutlich über 5.000 Euro in der Preisliste. Von 2300 bis 6400 Euro reicht die Preisspanne der sieben Elektroroller, die der ADAC getestet hat. Die gute Nachricht: Ein Total-Ausfall blieb aus, aber die Testnote "sehr gut" konnte keiner der Kandidaten erlangen.

Ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis bietet der Niu für 2.900 Euro. Ihm werden ebenfalls wenig Platz, lange Ladezeiten (8.5 Stunden) und mäßige Bremsleistung angekreidet. Dafür loben die Tester unter anderem, die Reichweite, Staumöglichkeiten und den herausnehmbaren Akku. Im Mittelfeld mit dem Testergebnis "befriedigend" landen die E-Roller Niu N1 S (3,1), Torrot Muvi (3,2), Vässla 2 (3,3) und Unu Scooter Classic (3,5). Das Modell von Unu ist mit seinem Preis von rund 2.300 Euro das günstigste Modell im Test, dafür muss man mit Schwächen wie mäßiger Verarbeitungsqualität, schwacher Beschleunigung und wenig Platz leben. Schlusslicht im ADAC-Test ist der Kumpan 1954 Ri mit der Note "ausreichend" (4,1). Abzüge gibt es unter anderem wegen Softwareproblemen, schlechter Verarbeitung und der geringsten Reichweite (33 Kilometer) im Test.

Sechs E-Roller im AUTO BILD-Test (Juni 2018)

Sechs Elektroroller hat AUTO BILD im Test unter die Lupe genommen. E-Mobilität ist teu­er? Weit gefehlt, das günstigste Modell, der Rolektro eco-City 45 V .2 Plus, kos­tet sonnige 1.279 Euro. So viel verlangt BMW für die elektrische Sitzverstel­lung mit Memory-Funktion im 5er! Am teuersten in unserem Testfeld ist die Schwalbe für 6.450 Euro. Neben dem Preis spielen natürlich auch Reichweite, Fahrverhalten und Sicher­heit eine Rolle beim Roller. Fazit: Viel Sonnenschein im Testfeld. Aber ein Kandidat kann Ihnen den Sommer verhageln.

So hat AUTO BILD getestet: Bremsen aus Tempo 30, Beschleunigung, Lade­dauer und eine Verbrauchsfahrt standen auf dem Programm.

Niu N1S: Fast nix zu meckern!

Niu setzt mit dem Roller N1S auf modernes und eigenständiges Design. Die chinesische Marke Niu ist Weltmarktführer bei E-Rollern – entsprechend hoch sind die Erwar­tungen an den N1S. Bis zu zwei Personen können mit dem Elektroroller fahren. Besonders praktisch sind die Fußstützen für den Hintermann, die einfach ein- und ausklappbar sind. Das Fahrverhalten ist agil. Drei Fahrmodi stehen zur Auswahl, die vor allem das Ansprechverhalten des Rollers kontrollieren. Weitere Pluspunkte sind das klare Display sowie die Niu-App, mit deren Hilfe die Fahrer immer und überall auf Informationen wie den Akkustand des Rollers zugreifen können. Kritik gibt es für die Federung, auf schlechten Straßen wird es schnell rumpelig. Der Niu war der einzige E-Roller im Test­feld, der mit nur einem Akku an den Start fuhr. Der optionale Zweitakku kostet 1499 Euro Aufpreis, viel zu teuer. Trotzdem Platz 1.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 105 kg; Länge/Breite/Höhe: 1800/700/1130 mm; Sitzhöhe: 410 mm; Motor: Bosch-Elektromotor (2400 W); Spitze: 46 km/h; Leistung: 3,2 PS; Fahrmodi: 3; Akku-Kapazität: 1,7 kWh; Preis: 2699 Euro; Aufpreis Zweitakku: 1499 Euro.

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 4,7 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 6,13 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 66 km/80 km; Note: 1-

Bremsweg bei 30 km/h: 4,7 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 6,13 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 66 km/80 km; Verbrauch : 2,6 kWh/100 km; Ladedauer: 6,09 Stunden.

Govecs E-Schwalbe: Echt cool, aber leider teuer

Breitbeinig: Füße zusammenstellen geht bei der E-Schwalbe nicht. Was die Schwalbe am besten kann? Beschleunigen! Im "Boost-Modus" marschiert der Retro-Elektroroller richtig nach vorn, hat aber auch gut zupackende Bremsen mit an Bord. Der Spaßfaktor ist bei diesem Elektroroller am größten, das Handling stimmt. Trotzdem ist der E-Roller gut gefedert, auch dank des Ge­wichts von 135 Kilogramm – schwerer ist im Test keiner. Um das Rangieren an engen Stellen zu erleichtern, gibt es einen "Schleichfahrmodus", sowohl vorwärts als auch rückwärts. Klappt prima. Der Startvorgang ist nervig: Erst wenn drei unterschied­liche Knöpfe gedrückt werden, kann es losgehen. Ach ja, und dann sind da noch die hohen Preise.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 135 kg; Länge/Breite/Höhe: 1960/880/1130 mm; Sitzhöhe: 500 mm; Motor: Bosch-Elektromotor (4000 W); Spitze: 45 km/h; Leistung: 7 PS; Fahrmodi: 4; Akku-Kapazität: 4,8 kWh; Preis: 5390 Euro; Aufpreis Zweitakku: 790 Euro.

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 4,4 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 4,25 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 81 km/125 km; Verbrauch: 5,9 kWh/100 km; Ladedauer: 4,45 Stunden. Note: 2+

Emco Novantic C2000: Die Vespa-Kopie ohne Geknatter

Emco Novantic C2000: Angenehme Sitzposition auch für größere Fahrer. Dem Novantic C2000 sieht man sein elektrisches Herz nicht an – die Retro-Optik ist gut gelungen, sieht aus wie 'ne Vespa. Für die Fahrer gibt es viel Bein- und Kniefreiheit. Durch seine angenehme Sitzhöhe gibt einem der Emco ein sicheres Gefühl im Straßenverkehr . Trotzdem wirkt er nicht behäbig. Das Display wirkt alter­tümlich, die sehr ungenaue Akku-Anzeige ist ein echtes Problem. Auch dass die verschiedenen Fahrmodi nur per Smartphone und nicht direkt am Elektroroller eingestellt werden können – ärgerlich! Das Fahrwerk ist nicht optimal abgestimmt, Stöße werden hart weitergegeben, und auf unebener Fahrbahn klappert der Emco wie eine alte Waschmaschine beim Schleudern.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 100 kg; Länge/Breite/Höhe: 1860/810/1340 mm; Sitzhöhe: 530 mm; Motor: Elektromotor (2000 W); Spitze: 44 km/h; Leistung: 2,7 PS; Fahrmodi: 4; Akku-Kapazität: 3,6 kWh; Preis: 3949 Euro; Aufpreis Zweitakku: 1499 Euro.

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 4,5 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 7,13 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 108 km/130 km; Verbrauch: 3,3 kWh/100 km; Ladedauer: 9 Stunden. Note: 2

Unu Standard: Der flitzt durch die City

Auch Unu kann Retro, nur eine Nummer kleiner als die Schwalbe. Der Unu Standard ist klein. Längere Strecken sind daher nur etwas für Fahrer bis 1,80 Meter. Die freuen sich beim Unu nicht nur über einen sehr bequemen Sitz, sondern auch über eine gute Federung und den höchsten Topspeed im Ver­gleich. Bei der Verbrauchsfahrt fuhr der kleine Unu fast immer vorneweg. Der Wendekreis ist klein, der steile Lenkkopfwinkel machts möglich. Das kann aber zu sehr scharfem Einlenken führen, nichts für Anfänger. Insgesamt ist das Handling aber sicher. Das analoge Display ist schick, der Elektroroller simpel zu bedienen – Schlüssel rein, und los geht's. Gewöhnungsbedürftig sind hingegen die Brem­sen: Sie sprechen zu weich an. Werden sie nicht voll angezogen, verzögert der Unu viel zu mau.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 76 kg; Länge/Breite/Höhe: 1700/660/1030 mm; Sitzhöhe: 420 mm; Motor: Bosch-Elektro-Radnabenmotor (2000 W); Spitze: 46 km/h; Leistung: 2,7 PS; Fahrmodi: 1; Akku-Kapazität: 2,9 kWh; Preis: 2799 Euro; Aufpreis Zweitakku: 699 Euro.

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 5,2 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 8,14 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 87 km/100 km; Verbrauch: 3,3 kWh/100 km; Ladedauer: 6,40 Stunden. Note: 2-

Torrot Muvi City: Der riskiert 'nen Lauten

Die Lenkung des Torrot ist schwergängig, dadurch ist das Handling schlecht. Ist das nicht ein Emmy? Ja, isser! Der ist in einigen Städten als Sharing-Roller unterwegs. Mit seiner hohen Sitzposition ist er auch für größere Fahrer geeignet. Im Fahrbetrieb macht er mit lautem Sum­men auf sich aufmerksam. Vorteil: Andere Verkehrsteilnehmer werden an der Kreuzung nicht von ihm überrascht. Der Torrot nimmt das Gas nach kurzer Verzögerung auf, be­schleunigt danach aber zügig. Allerdings ist die Lenkung ziemlich schwergängig, das Handling dadurch mäßig. Ein weiteres ärger­liches Detail ist das Ladegerät : Es ist fast so laut wie der Elektroroller selbst, rücksichtsvolle Kollegen laden nicht im Großraumbüro.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 85 kg; Länge/Breite/Höhe: 1855/680/1150 mm; Sitzhöhe: 530 mm; Motor: Elektromotor (2650 W); Spitze: 44 km/h; Leistung: 3,6 PS; Fahrmodi: 2; Akku-Kapazität: 2,3 kWh; Preis: 4499 Euro; Aufpreis Zweitakku: - (Serie).

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 6,2 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 8,55 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 51 km/60 km; Verbrauch: 4,6 kWh/100 km; Ladedauer: 5,15 Stunden. Note: 3



Rolektro Eco-City 45 V.2 Plus: Gut ist hier nur der Preis

Der Rolektro kostet nur 1279 Euro, richtig günstig. Heckkoffer und optionale Seitentaschen bieten gute Verstaumöglichkeiten. Leider merkt man dem Rolektro seinen niedrigen Preis auch an. Die Blinker sind billig verarbeitet und schlecht zu bedienen. Die Sitzposition ist sehr hoch, der Roller aber schmal – eine gute Sitzposition zu finden ist schwierig. Schnell gefahrene Kurven werden hier zur Mutprobe, wenn denn der Rolektro den nötigen Speed aufgebaut hat. Das dauert nämlich lange, mehr als 38 km/h schaffte er im Test nur bergab. Auch beim Bremstest gab es schlechte Noten mit einem Bremsweg von rund 14 Metern aus Tempo 30.

Fahrzeugdaten: Gewicht (mit Akkus): 75 kg; Länge/Breite/Höhe: 1850/780/1240 mm; Sitzhöhe: 430 mm; Motor: Elektromotor (500 W); Spitze: 38 km/h; Leistung: 0,68 PS; Fahrmodi: 1; Akku-Kapazität: 1 kWh; Preis: 1279 Euro; Aufpreis Zweitakku: 359 Euro.

Testdaten: Bremsweg bei 30 km/h: 14,6 m; Beschleunigung (0-30 km/h): 11,46 s; Reichweite (gemessen/Werksangabe): 44 km/45 km; Verbrauch: 2,2 kWh/100 km; Ladedauer: 7,30 Stunden. Note: 4-