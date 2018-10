Z weitakter war gestern – mittlerweile drängen immer mehr Elektro-Roller auf den Markt! Ganz neu dabei: Die E-Vespa! Der weitakter war gestern – mittlerweile drängen immer mehr Elektro-Roller auf den Markt! Ganz neu dabei: Die E-Vespa! Der Elektroroller aus dem Hause Piaggio hört auf den Namen Elettrica. Bei dem Design bleibt Piaggio sich treu. Die Elettrica rollt in eine Kategorie mit der E-Schwalbe. Sie ist richtig Retro. Trotzdem haben die Italiener es geschafft, den E-Flitzer modern zu gestalten. Der Anstrich erinnert an die Silberpfeile aus der Formel 1.

Govecs aus München hat die legendäre Schwalbe wiederbelebt. Auch sie fährt elektrisch. Der Motor wird laut Piaggio halten, was der Look verspricht. Zwar ist der Roller ab 45 km/h abgeregelt, mit ihrem 4kW Motor soll die Elettrica aber ihr 50-Kubik-Benzin-Pendant beim Beschleunigen ausstechen. Für den Retro-Hobel braucht man übrigens keinen Motorrad-Führerschein. Die Reichweite geben die Italiener mit 100 Kilometern an. Der Akku braucht nur 4 Stunden an der Steckdose, um sich wieder voll aufzuladen. Außerdem kommt die Vespa mit einem Energie-Rückgewinnungssystem zu den Kunden. Die dürfen übrigens nicht knauserig sein. Stolze 6390 Euro ruft Piaggio für das neue Topmodell auf. Damit ist sie rund tausend Euro teurer als die E-Schwalbe in der Basis und fast so teuer, wie die Schwalbe L3e. Die kann auch mit Tempo 90 durch die City düsen.

Schwedenroller mit Bosch-Herz zum Ikea-Preis

Eine richtig schicke und relativ günstige Variante ist das Modell Vässla vom gleichnamigen Hersteller. Das junge schwedische Unternehmen will mit modernem Design, hochwertiger Verarbeitung und überschaubarem Preis den europäischen Markt erobern. Für 2000 Euro kann der E-Roller in den Farben "Lebowski Black" und "Lennox Blue" frei Haus geliefert werden, nur die Versicherung kostet zusätzlich. Der Vässla verfügt über einen Bosch-Motor mit 1000 Watt Leistung, der 60V-Lithium-Akku generiert eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit des 60-Kilo-Leichtgewichts liegt bei 45 km/h, an der Steckdose braucht der Vässla 5-6 Stunden Ladezeit. Die Aufpreisliste ist kurz, den Helm gibt es für 120 Euro.

Die legendäre Schwalbe fliegt wieder

Auch die legendäre Schwalbe kehrt zurück, aber sie knattert nicht mehr – und sie fährt in der E-Roller-Liga am oberen Ende der Preisskala. Die Firma Govecs aus München hat den Kult-Roller neu aufgelegt: Als L1e leistet die Elektro-Schwalbe vier kW und versteht sich als Alternative zu 50er-Kleinkrafträdern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Die Schwalbe L3e kommt auf acht kW und läuft bis zu 90 km/h schnell. Mindestens 5390 Euro sind für das Basismodell fällig. Übersicht: In der Galerie zeigt AUTO BILD die coolsten Elektro-Roller!