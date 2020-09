Kabelloses Laden im Auto jetzt mit zwei Smartphones möglich

A

# Kabellose Auto Handyladegeräte im Test 1. Desertwest Automatic Car Mount Wireless Charger Preis: 42,99 Euro

Bewertung: 5/5 Sterne 2. Cellularline Pilot Active Wireless Preis: 31,98 Euro

Bewertung: 4,5/5 Sterne 3. Ballylelly X8 Qi Auto Ladegerät Preis: 21,99 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 4. Steanum Car Wireless Charger Preis: 29,99 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 5. Midgard Dosenhalter Qi-Ladegerät Preis: 21,90 Euro

Bewertung: 3,5/5 Sterne 6. Nillkin Car Magnetic Wireless Charger Preis: 28,99 Euro

Bewertung: 3/5 Sterne 7. Usams Wireless Charging Car Mount Preis: 23,42 Euro

Bewertung: 3,5***/5 Sterne 8. Seecode Induktions-Ladematte Preis: 55,00 Euro

Bewertung: 2,5/5 Sterne

utoWenn dem Telefon während der Fahrt allerdings plötzlich der Saft ausgeht, ist das mehr als ärgerlich. Also einfach kurz das Handy in die induktive Ladeschale legen und gut ist. Das ging bisher allerdings nur mit einem Telefon gleichzeitig. Was aber, wenn beim Beifahrer-Smartphone ebenfalls Stromknappheit herrscht?