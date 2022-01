Wichtige Fragen und Antworten zum Elektroauto-Laden

Kann mir jemand einfach so den Stecker abziehen? Pfeil Frage: Wenn ich an einer öffentlichen Säule gerade Wenn ich an einergerade mein Fahrzeug lade , habe ich natürlich nicht die Zeit (und Lust), während des Ladens danebenzustehen. Kann da nicht jemand, der vorbeikommt, den Stecker einfach aus der Ladesäule oder meinem Auto abziehen? Antwort: Nein, das ist nicht möglich. Es funktioniert nur, wenn man den Fahrzeugschlüssel hat, denn der Stecker wird von der Ladesäule verriegelt und erst nach dem Ende des Ladevorgangs freigegeben. Ihr E-Auto fährt zum Beispiel auch keinen Meter, wenn der Stecker noch drin steckt – es ist elektronisch gesichert. Anders als beim Diesel/Benzin mit Tankschlauch.



Wie kann ich den Ladevorgang beenden, wenn der Akku nicht voll ist? Pfeil Frage: Woher weiß die Ladesäule, dass ich derjenige bin, der den Stecker meines Autos aus der Säule entfernen möchte – dass ich also berechtigt bin, den Ladevorgang zu beenden, bevor er zu 100 Prozent abgeschlossen ist? Antwort: Die Ladesäule erkennt Sie entweder an der selbstständig im Auto. Dort gibt es meist direkt neben dem Steckeranschluss eine Taste zur Trennung von Auto und Ladesäule. Vorher muss das Auto aber entriegelt werden. Sie können auch Ihre Tankkarte (mit der Sie den Vorgang gestartet haben) erneut vor die Wallbox oder Ladesäule halten, dann wird der Vorgang gestoppt und der Stecker freigegeben. Viele Stromanbieter verlangen das auch, damit nicht irgendjemand die Ladung stoppt.

: Die Ladesäule erkennt Sie entweder an der Ladekarte eines Ladestromanbieters – oder Sie beenden den Vorgangim Auto. Dort gibt es meist direkt neben dem Steckeranschluss einezur Trennung von Auto und Ladesäule. Vorher muss das Auto aberwerden. Sie können auch Ihre Tankkarte (mit der Sie den Vorgang gestartet haben) erneut vor die Wallbox oder Ladesäule halten, dann wird der Vorgangund der Stecker. Viele Stromanbieter verlangen das auch, damit nicht irgendjemand die Ladung stoppt.

Muss ich an der Ladesäule in der Stadt zusätzlich Parkgebühren zahlen? Pfeil Frage: Angenommen, jemand schließt sein E-Auto morgens an eine öffentliche Ladesäule an, um zu laden. Kann das Fahrzeug dann den ganzen Arbeitstag (ca. 8 bis 10 Stunden) dort stehen und die Säule für alle anderen, die Strom tanken möchten, blockieren? Antwort: Das kann es, aber dann zahlt er Parkgebühren. An den öffentlichen Ladestationen stehen Parkschilder. Zwei Stunden, vier Stunden, manchmal ohne Begrenzung, daran müssen auch Elektroautofahrer sich halten. Es ist leider nicht einheitlich. Oft ist das Parken während des Ladens dort kostenlos, manchmal nicht. Am Schnelllader (die an den Autobahnen bei Shell, Aral, Fastned usw.) stehen Sie ja nie lange, da ist es egal. In den Städten ist es nervig. Daher besser am Arbeitsplatz laden oder zu Hause, sofern es geht. Oder nach vier Stunden (Erinnerung im Smartphone programmieren!) das Auto abholen.

: Das kann es, aber dann zahlt er. An den öffentlichen Ladestationen stehen Parkschilder. Zwei Stunden, vier Stunden, manchmal ohne Begrenzung, daran müssen auch Elektroautofahrer sich halten. Es ist leider. Oft ist das Parkendort, manchmal nicht. Am Schnelllader (die an den Autobahnen bei Shell, Aral, Fastned usw.) stehen Sie ja nie lange, da ist es egal. In den Städten ist es nervig. Daher besser am Arbeitsplatz laden oder zu Hause, sofern es geht. Oder nach vier Stunden (programmieren!) das Auto abholen.

Werde ich bestraft, wenn ich vor einer Ladesäule parke, ohne zu laden? Pfeil Frage: Im neuen Strafe, wenn ich auf einem E-Auto-Parkplatz parke, ohne zu laden. Gilt das auch, wenn mein Fahrzeug geladen wurde, nun fertig ist, ich aber erst nach Stunden zum Auto zurückkehre? Im neuen Bußgeldkatalog steht etwas von einer, wenn ich auf einem E-Auto-Parkplatz parke,zu laden. Gilt das auch, wenn mein Fahrzeug geladen wurde, nun fertig ist, ich aber erst nach Stunden zum Auto zurückkehre? Antwort: Ja, es gilt dann aber nicht diese Strafe, sondern nur die überzogene Parkgebühr . Allerdings: Da wird es vermehrt Zoff zwischen blockierte den ganzen Tag eine von zwei Ladesäulen vor dem Belantis-Freizeitpark südlich von Leipzig. Dabei ist sein Auto nach ein, zwei Stunden voll. Wir aber mussten lange laden, um den Weg nach Hamburg zurückzuschaffen.

: Ja, es gilt dann aber nicht diese Strafe, sondern nur die. Allerdings: Da wird es vermehrtzwischen Hybrid - und Voll-E-Fahrern geben. Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Hybridfahrerden ganzen Tag eine von zwei Ladesäulen vor dem Belantis-Freizeitpark südlich von Leipzig. Dabei ist sein Auto nach. Wir aber mussten lange laden, um den Weg nach Hamburg

Wie finde ich den aktuellen Strompreis einer Ladesäule heraus? Pfeil Frage: Wie erfahre ich vor dem Betanken, wie viel ich für eine Kilowattstunde bezahlen muss? An einer normalen Tankstelle für Verbrenner kann man den Preis schon im Vorbeifahren erkennen. Aber wo steht bei Ladesäulen der Energiepreis?

Wie erfahre ich vor dem Betanken, wie viel ich für einebezahlen muss? An einer normalen Tankstelle für Verbrenner kann man den Preis schon imerkennen. Aber wo steht bei Antwort: An immer mehr Ladesäulen ist ein Preisschild angebracht, oder es wird im Display angezeigt. Bei vielen allerdings noch nicht. Da, wo Sie per App laden (übrigens eher unpraktisch; besser sind zwei Ladekarten, damit kommen Sie überall durch), sehen Sie es automatisch – nur eben nicht direkt auf der Ladesäule, sondern in der App. Laden Sie per Karte, können Sie den Preis ebenfalls zuvor mit dem Smartphone ermitteln. Einfach den QR-Code auf der Ladesäule einscannen, dann wird Ihnen – meist nach ein-zwei Menü-Schritten – der aktuelle Preis im Internet angezeigt.

An immer mehr Ladesäulen ist einangebracht, oder es wird imangezeigt. Bei vielen allerdings noch nicht. Da, wo Sie perladen (übrigens eher unpraktisch; besser sind zwei, damit kommen Sie überall durch), sehen Sie es– nur eben nicht direkt auf der Ladesäule, sondern in der App. Laden Sie per Karte, können Sie den Preis ebenfalls zuvor mit demermitteln. Einfach denauf der Ladesäule einscannen, dann wird Ihnen – meist nach ein-zwei Menü-Schritten – der aktuelle Preis im Internet angezeigt.

Wie viele Kabel muss ich unterwegs an Bord haben? Pfeil Frage: Wie viele Kabel muss ich in meinem E-Auto mitführen, um wirklich an jeder Säule laden zu können? Wie vielemuss ich in meinem E-Auto mitführen, um wirklich anSäule laden zu können? Antwort: Eigentlich nur das Typ-2-Ladekabel. Das stellt die Verbindung zwischen Wallbox und Auto her. Es ist inzwischen Standard in Europa. Fürs Schnellladen benötigen Sie kein Extra-Kabel: Es ist an den Typ2/Schuko-Stecker dazu. Das ist bei den meisten E-Autos dabei, um sie notfalls auch an der Haushaltssteckdose zu laden (Oma-Laden heißt das). Eigentlich nur das. Das stellt die Verbindung zwischen Wallbox und Auto her. Es ist inzwischenin Europa. Fürs Schnellladen benötigen Sie kein Extra-Kabel: Es ist an den Schnellladestationen (wie die Zapfpistole an der Tankstelle) immer fest dran. Wenn Sie wollen, packen Sie noch das Adapter-Kabeldazu. Das ist bei den meisten E-Autos dabei, um sie notfalls auch an derzu laden (Oma-Laden heißt das).