In den Städten ist das Laden von E-Autos über Wallboxen oder öffentliche Ladestationen leicht zu erledigen. Aber auf Überlandstrecken und den Autobahnen kann man noch lange nicht an jeder Raststätte oder gar an jedem Rastplatz mit einer Ladesäule rechnen, dem Schnellladesystem einiger Anbieter zum Trotz.



Um die Elektromobilität zu fördern, hat der Bund den Bau von 1000 Ladepunkten zum Schnellladen von E-Autos bis 2023 ausgeschrieben. Der niederländische Anbieter Fastned kündigt in dem Zusammenhang an, in Deutschland kräftig zu expandieren: Ladestationen mit Dutzenden Schnellladepunkten plant Fastned entlang der Autobahnen. Die Ankündigung ist eine Kampfansage an den Quasi-Monopolisten Tank&Rast, der beinahe alle Raststätten in Deutschland betreibt.

