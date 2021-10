Sie ist ihrer Zeit voraus: Dievom schwedisch-schweizerischen Elektrokonzern ABB stellt einen Weltrekord im Schnellladen auf. Mit bis zu 360 kW schüttet sie die Energie eimerweise in den Akku eines angestöpselten Elektroautos. Zum Vergleich: An der geförderten Wallbox zu Hause sind es maximal 11 kW, am Autobahn-Supercharger von Tesla aktuell 250 (demnächst 300) kW. Damit soll laut ABB jeder marktgängige E-Auto-Akkusein.